SRPSKA NAPREDNA STRANKA JE PROMENILA SRBIJU Mesarović: Radimo za svoje građane i poštujemo interese naše zemlje

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović izjavila je čestitajući 17. rođendan da je Srpska napredna stranka promenila Srbiju.

- I kada je bilo najteže, ujedinili smo narod u onom najsvetijem, a to je borba za našu Srbiju, za njen napredak i bolju budućnost. I poslednjih godinu dana, kada je Srbija napadana i iznutra i spolja, upravo je naša Srpska napredna stranka bila najjači bedem mira, stabilnosti i budućnosti naše otadžbine - navela je Mesarović.

SNS je, kako je rekla Mesarović, prva u borbi za zemlju.

- Nastavljamo naporno i predano da radimo samo i jedino u interesu naših građana. U inat svima onima koji Srbiji žele zlo, i u godinama pred nama pokazaćemo da je naša otadžbina suverena i nezavisna, da radimo za svoje građane i poštujemo interese naše zemlje, predvođeni našim predsednikom Aleksandrom Vučićem i Srpskom naprednom strankom na čelu sa Milošem Vučevićem! Srećan 17. rođendan mojim Naprednjacima! Nema stajanja - poručila je Mesarović.

Autor: A.A.