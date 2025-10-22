Brnabić u Briselu - Da li se ubrzava put Srbije ka EU?

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić danas se u Briselu sastaje sa Gertom Janom Kopmanom, generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo.

Sastanak je zakazan za 10.30 časova, saopšteno je iz Narodne skupštine.

Ovaj susret dolazi u trenutku kada se evropski put Srbije nalazi pred novim izazovima, a teme razgovora biće ključne za nastavak procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Brnabić, koja je nedavno preuzela funkciju predsednice parlamenta, nastavlja intenzivne diplomatske aktivnosti u cilju jačanja institucionalne saradnje sa EU.

Autor: Dalibor Stankov