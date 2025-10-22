AKTUELNO

Politika

Brnabić u Briselu - Da li se ubrzava put Srbije ka EU?

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednica Narodne skupštine Republike Srbije Ana Brnabić danas se u Briselu sastaje sa Gertom Janom Kopmanom, generalnim direktorom Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo.

Sastanak je zakazan za 10.30 časova, saopšteno je iz Narodne skupštine.

Ovaj susret dolazi u trenutku kada se evropski put Srbije nalazi pred novim izazovima, a teme razgovora biće ključne za nastavak procesa pristupanja Evropskoj uniji.

Brnabić, koja je nedavno preuzela funkciju predsednice parlamenta, nastavlja intenzivne diplomatske aktivnosti u cilju jačanja institucionalne saradnje sa EU.

Autor: Dalibor Stankov

#Ana Brnabić

#Brisel

#EU integracije

#Evropska komisija

#Gert Jan Kopman

#Politika

#Sastanak

#Srbija i EU

#diplomatija

#narodna skupština

#proširenje EU

POVEZANE VESTI

Politika

'POSVEĆENI SMO PROCESU PRISTUPANJA EU I PLANU RASTA EU ZA ZAPADNI BALKAN' Siniša Mali na sastanku sa Kopmanom (FOTO)

Politika

'OBA SASTANKA SU BILA JAKO DOBRA, KONSTRUKTIVNA' Brnabić nakon razgovora sa Kopmanom i Žiofreom u Briselu: Razgovarali smo o konkretnim temama

Politika

Vučić nakon sastanka sa Kopmanom: Veoma dobar razgovor o nastavku evropskog puta (FOTO)

Politika

Sastanak u Briselu: Predsednik Vučić razgovarao sa Kopmanom

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ SE SASTAO SA JANOM KOPMANOM: Dobar i strateški orijentisan razgovor o aktuelnim dešavanjima u Srbiji i regionu, našem evropskom putu

Politika

MINISTAR ĐURIĆ SE SASTAO SA KOPMANOM: Srbija će do kraja 2027. godine sprovesti sve neophodne reforme potrebne za pristupanje EU