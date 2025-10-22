AKTUELNO

Politika

KADA VIDITE NASLOVE U ŠOLAKOVOM DANASU SVE VAM POSTANE JASNO! Srbija je osnažila - Takvoj Srbiji treba odseći glavu!

Izvor: Pink.rs/Novosti, Foto: united.group ||

Jasno je da Šolak i blokaderi Srbiju vide kao genocidnu tvorevinu, jasno je da Šolak i blokaderi obožavaju Lagumdžiju koji je najveći muslimanski zagovornik teze da su Srbi genocidni narod! Jasno je da su za Šolaka i blokadere Oluja i Bljesak svetinja, a da su Srbi zli osvajači!

Jasno je zašto Šolakovi blokaderi nosaju palestinske zastave u “šetnji automobilom” od Novog Pazara do Novog Sada! Jasno je zašto je Šolaku i blokaderima Nebojša Pavković ratni zločinac!

I jasno je zašto Šolak i blokaderi pozdravljaju rezoluciju EP, za koju je glavni povod “srpski svet”, koji nije nikakva državna politika, ali je upravo smisao u tome.

Naime Srbija je osnažila, digla glavu, ima jaku privredu, ekonomiju, vojsku i takva Srbija je postala zaštitnik i garant slobode za Srbe u regionu. E, takvoj Srbiji treba odseći glavu!

Autor: Pink.rs

#Dragan Šolak

#Srbija

#blokaderi

