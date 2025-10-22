PIPER: N1 brani evroposlanik ogrezao u muljanje i afere

Uroš Piper napisao je na mreži Iks da N1 brani poslanik Evropskog parlamenta Sandro Goci koji je "ogrezao u miljanje i afere".

N1 slavodobitno objavila izjavu jednog (1) od 720 poslanika Evropskog parlamenta (koji ih brani), kad ono: Reč je o čoveku koji je duboko kontroverzan, naveo je Piper na društvenoj mreži X.

- Italijan, koji je izabran kao poslanik te zemlje u Evropski parlament, pa postao francuski predstavnik u EP, a onda za pare i savetnik premijera Francuske. Ali to nije kraj – nakon toga je otkriveno da ga plaća i Vlada Malte konsultantskim ugovorom. P.S. Što bi rekao Pantić Šojiću u tesnoj koži: Koju god bitangu da ti dovedem, ona avanzuje; Tako i N1, gde samo bitange nalazite? - upitao je Piper.

Autor: Pink.rs