Mićin: Drid stavio dobrobit fakulteta ispred sopstvene, zaslužio Oktobarsku nagradu

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin rekao je danas da je dekan Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Patrik Drid stavio dobrobit fakulteta iznad sopstvene i da je zbog toga zaslužio Oktobarsku nagradu grada.

„Danas imamo dve sednice, jednu svečanu i drugu radnu, na kojoj će centralna tačka biti rebalans budžeta. Oktobarsku nagradu dobija profesor Patrik Drid. On je jedan izuzetan sportski radnik i naučnik“, rekao je Mićin na konferenciji za medije pred početak Svečane sednice.

Mićin je rekao i da je Drid imao izuzetnu sportsku karijeru i ceo život posvetio sportu, te recenzirao više od 200 naučnih članaka i sudio najznačajnija međunarodna takmičenja u džudou i sambou.

„On ima izuzetne ljudske kvalitete, stavio je dobrobit fakulteta i onih koji žele da uče ispred sopstvene dobrobiti i zbog toga pretrpeo uvrede i napade. Danas vidim inicijativu da mu se ne dodeli nagrada, ali Novi Sad treba da štiti vrednosti zbog kojih je Drid hrabro istupio“, kazao je Mićin.

Gradonačelnik Novog Sada dodao je i da je Drid sam ušao na fakultet kad je video šta mu se na fakultetu dešava.

„Za doprinos operskoj umetnosti Željko Andrić dobija nagradu, svima poznat kao prvak opere, najznačajnije uloge, zaista prepoznat umetnik“, naveo je dalje Mićin.

Mićin je rekao i da je nagradu za hrabrost i humanost dobio Predrag Todorić, za posvećeno održavanje higijene na teritoriji grada Kristijan Knežević i Dejan Šakić.

„To je ono što je Novi Sad – vredni i hrabri ljude koji rade svoj posao“, rekao je Mićin.

Autor: Pink.rs