Mesarović posetila livnicu u Laktašima: Investitori veruju u privredni ambijent Srpske

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetilla je danas kompaniju PMP Drive systems a.d. u Laktašima i istakla da je privredni rezultati Republike Srpske raduju podjednako kao i rezultati Srbije.

Mesarovićeva je tom prilikom održala sastanak sa rukovodstvom kompanije, a među prisutnima je bio i ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović.

Ministarka je istakala da ulaganje italijanske PMP grupacije u metalnu industriju Republike Srpske pokazuje da investitori veruju u politiku i privredni ambijent Srpske.

"U pitanju je kapitalno intenzivna investicija koja je od velikog značaja imajući u vidu da je reč o kompaniji koja bitno utiče na BDP Republike Srpske", rekla je Mesarovićeva.

Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović naveo je da kompanija ukazuje da je Republika Srpska stabilno mesto za ulaganje ističući da je u pitanju pojedinačno najveća investicija u grupaciji koja ima šest fabrika raspoređenih na azijskom i američkom kontinentu.

"Matična firma je u Italiji. U sledećoj fazi investiranja, ova proizvodnja će se proširiti. Ovo je trenutno livnica, a u produžetku objekta nalazi se prostor gde će se graditi novi pogoni, pre svega za mašinsku obradu, a zatim i za montažu kako bi se u ovom delu dobio konačni proizvod", rekao je Mitrović.

Italijanska grupacija PMP prvobitno je počela sa radom 2006. u Gradiški.

Grupacija se odlučila na reinvestiranje, pa se tako 2025. otvorila kompanija PMP Drive systems a.d. u Laktašima.

Ta kompanija predstavlja jednu od najsavremenijih livnica u Evropi.

Reč je o investiciji vrednoj 35 miliona evra, koja je najveća investicija na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine u poslednjih nekoliko godina.

