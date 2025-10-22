AKTUELNO

'DOGODIO SE TERORISTIČKI AKT ISPRED SKUPŠTINE' Vučić iz Palate Srbija: Moraću ranije da napustim skup zbog novonastale situacije

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je potpisivanju 4000. ugovora o dodeli sredstava za kupovinu seoskih kuća, koji je zbog novonastalih događaja morao ranije da napusti.

Reč je, naime, o najuspešnijem programu Ministarstva za brigu o selu, kojom već petu godinu zaredom oživljavaju napuštene seoske kuće i sela.

- Obraćam se kao prvi i izvinjavam se što ću morati da napustim skup, razlog je teroristički akt koji se dogodio ispred Skupštine - rekao je predsednik Aleksandar Vučić i dodao:

- Nakon 4 godine, 4.000 kuća, novih domova. Nije džaba Danilo lazović govorio da smo mi koji živimo u gradu čekači liftova, a da pravi domaćini žive na selu.

- Ova mapa na dobar način pokazuje kako je to sve raspoređeno širom Srbije. Jedna trećina ljudi preselila se iz gradova u selo. Kada bismo mmogli da taj trend nastavimo i uvećavamo, to bi za nas bio spas. Prosek godina govori da će ti ljudi dugo da ostanu na selu, da će njihova deca imati budućnost na selu i baviti se poljoprivredom i svim drugim poslovima - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić uputio je posebno izvinjenje Milanu Krkobabiću zbog novca koji je potrošen, ali i napomenuo da je to vredno toga zbog dobitka koji je ostvaren.

- Što više sela sačuvamo, to je za nas spasonosno. Hvala svima koji su deo ove velike i važne priče. Ovoj deci želim da uvek budu svoji na svome i da uvek vide budućnost u svom selu, u svojoj kući, u svojoj Srbiji. Toplina doma koju nekome ponudite ne može da se meri sa svim ostalim stvarima koje smo uradili. Nadam se da ćemo uspeti da se vratimo našim tradicionalnim vrednostima i koliko-toliko očuvamo demografski potencijal Srbije. Ovi divni ljudi kada pogledaju decu znaju za koga rade i bore se. Nadam se da to ljudi neće razumeti kao nameru a ne kritiku - potrebna su nam deca i budućnost, jer bez toga onošto radimo nema mnogo smisla. Neka žive sela i hvala svima koji su na ovom poslu radili. Ja vam želim sve najbolje i još jednom se izvinjavam što zbog ovog teškog terorističkog akta moram da vas napustim. neka živi srpsko selo, živela Srbija - zaključio je predsednik Vučić.

