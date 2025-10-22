MRDIĆ: TUŽIOCI MAJLAT I LEPOTIĆ VERUJU DA SU NEDODIRIVI I DA NIKO NE SME NIŠTA DA IH PITA!

Kao predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu najoštrije osuđujem ponašanje javnih tužioca Borisa Majlata i Branislava Lepotića, koji su juče odbijali da odgovore na pitanja novinara i bežali od njih na savetovanju Visokog saveta tužilaštva na Kopaoniku, rekao je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić.

- Obaveza svih koji obavljaju odgovorne funkcije u pravosuđu je da budu dostupni medijima i da odgovaraju na pitanja koja su od značaja za javnost. Odbijanje tužilaca Majlata i Lepotića da odgovore na pitanja novinara i bežanje od njih po hodnicima luksuznom hotela pokazuje bahatost ovih tužilaca kao i da su uvereni da njima niko ništa ne može - rekao je Mrdić i dodao:

- Majlat bi trebalo da odgovori na pitanja zašto, dok je bio tužilac za visokotehnološki kriminal, nije gonio stotine onih koji su preko društvenih mreža upućivali pretnje smrću predsedniku Vučiću i njegovoj porodici. Da nam objasni da li je takvim postupanjem poslao poruku svima da mogu slobodno da prete ubistvom predsedniku i članovima njegove porodice.



- Lepotić i njegov tužilac Josimović duguju javnosti mnogo odgovora. Recimo kako su na brzinu uradili istragu o padu nadstrešnice za 39 dana a istrage o padu mosta u Đenovi 2018. godine i urušavanju dela auto-puta u Nemačkoj su trajale duže od tri godine!? Kako je moguće da je veštačenje o padu nadstrešnice zbrzano za 15 dana a u Nemačkoj i Italiji se radilo duže od godinu dana? Zašto je tužilac Josimović naložio da se ostaci nadstrešnice uklone istog dana pošto je spasilačka misija MUP-a bila završena čime je uklonio sve dokaze? Zašto štite prijatelje vrhovnog tužioca Dolovac i Nenadića, tužioca za organizovani kriminal, Nebojšu Bojovića i Milutina Miloševića koji su garantovali za bezbednost putnika na brzoj pruzi i železničkoj stanici? - ističe i dodaje:

- Vreme korenitih promena u pravosuđu dolazi kako je juče najavio ministar pravde Vujić. U pravosuđu ne sme i ne može da bude mesta za bahate tužioce i sudije, one koji ne rade svoj posao kao i one koji ne rade za svoju zemlju već za druge zemlje i centre moći. Verujem da je tužni skup na Kopaoniku koji je organizovao odlazeći predsednik Visokog saveta tužilaštva Branko Stamenković (kadar stranke SPO) poslednji koji organizuju oni koji učestvuju u obojenoj revoluciji i rušenju Predsednika Republike i legalno izabrane vlasti. To smo dužni da uradimo ne samo zbog Srbije već i zbog stotina tužilaca, koji pošteno rade svoj posao a koje iskorišćava interesna grupa na čelu sa Zagorkom Dolovac.

Autor: A.A.