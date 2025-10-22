AKTUELNO

Politika

'NASTAVITE DA ULAŽETE U RAZVOJ ODŽAKA' Miloš Vučević: Već osam decenija građani ovde žive u harmoniji, u duhu međusobnog poštovanja i multikulturalnosti (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen instagram ||

Miloš Vučević, predsednik SNS-a i savtenik predsednika Srbije Aleksandra Vučića, bio je danas u Odžacima na obeležavanju Dana oslobođenja i kolonizacije ove opštine.

- Čestitam 22. oktobar – Dan oslobođenja i kolonizacije opštine Odžaci!- napisao je Miloš Vučević.

- Danas obeležavamo 81 godinu od oslobođenja i 80 godina od procesa koji je ovom kraju dao smisao — novi početak, život i zajedništvo. Već osam decenija građani Odžaka žive u harmoniji, u duhu međusobnog poštovanja i multikulturalnosti- piše u objavi.

- Ne gubite tu nit — to bogatstvo različitosti i kolorita koje vas čini posebnim. Odžaci nisu usputno mesto — Odžaci se razvijaju, rastu i napreduju!- piše u objavi.

- Nastavite da radite, gradite i čuvate svoj kraj. Država Srbija će, uz podršku predsednika Aleksandra Vučića, nastaviti da ulaže u razvoj Odžaka — u puteve, škole, zdravstvo i poljoprivredu — jer je svaki korak napred korak ka snažnijoj Srbiji- piše u objavi.

- Živeli Odžaci, živela Bačka, živela Srbija! - napisao je Vučević.

Autor: Jovana Nerić

#Miloš Vučević

#Odžaci

POVEZANE VESTI

Politika

'SIMBOL NAŠE SNAGE I ISTRAJNOSTI' Miloš Vučević: Zajedno nastavljamo da gradimo jaču budućnost i razvijamo Niš! (FOTO)

Politika

'INTELEKTUALAC KOJI NEPOGREŠIVO PROGNOZIRA KRETANJA NA MEĐUNARODNOJ SCENI' Vučević ugostio jednog od najpriznatijih svetskih analitičara (FOTO)

Politika

SRBI SU POSLE 2001. IMALI NAJMASOVNIJE IZBORE NA KOSOVU I METOHIJI: Lider SNS o rezultatima Srpske liste i situaciji u južnoj pokrajini: Biće mnogo iz

Politika

'VUČIĆ NE GOVORI ONO ŠTO JE POPULARNO, VEĆ ONO ŠTO JE ISTINA' Miloš Vučević: Predsednik se bori za interese države, to mu je najpreče

Politika

MILOŠ VUČEVIĆ DETONIRAO MARINIKU I JEŠIĆA Evo kako im je zapušio usta o sramnim objavama da Vučić nije posetio Novi Sad

Politika

POSETA PREDSEDNIKA SRBIJE JAPANU VELIKA ČAST ZA SRBIJU Vučević: Susreti Vučića sa carem i premijerom Japana potvrda ugleda naše države