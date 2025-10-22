'NASTAVITE DA ULAŽETE U RAZVOJ ODŽAKA' Miloš Vučević: Već osam decenija građani ovde žive u harmoniji, u duhu međusobnog poštovanja i multikulturalnosti (FOTO)

Miloš Vučević, predsednik SNS-a i savtenik predsednika Srbije Aleksandra Vučića, bio je danas u Odžacima na obeležavanju Dana oslobođenja i kolonizacije ove opštine.

- Čestitam 22. oktobar – Dan oslobođenja i kolonizacije opštine Odžaci!- napisao je Miloš Vučević.

- Danas obeležavamo 81 godinu od oslobođenja i 80 godina od procesa koji je ovom kraju dao smisao — novi početak, život i zajedništvo. Već osam decenija građani Odžaka žive u harmoniji, u duhu međusobnog poštovanja i multikulturalnosti- piše u objavi.

- Ne gubite tu nit — to bogatstvo različitosti i kolorita koje vas čini posebnim. Odžaci nisu usputno mesto — Odžaci se razvijaju, rastu i napreduju!- piše u objavi.

- Nastavite da radite, gradite i čuvate svoj kraj. Država Srbija će, uz podršku predsednika Aleksandra Vučića, nastaviti da ulaže u razvoj Odžaka — u puteve, škole, zdravstvo i poljoprivredu — jer je svaki korak napred korak ka snažnijoj Srbiji- piše u objavi.

- Živeli Odžaci, živela Bačka, živela Srbija! - napisao je Vučević.

Autor: Jovana Nerić