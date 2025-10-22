VUČIĆ UPUTIO MOLBU GRAĐANIMA PROTIV BLOKADA KOJI PLANIRAJU OKUPLJANJA: Nemojte to da činite! Osveta nikome nije donela dobro i to ne sme u Srbiji da se događa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da su planirana okupljanja građana koji su protiv blokada već večeras i sutra i pozvao ih da to ne čine, navodeći da osveta nikome nije donela dobro.

"Sada sam video koliki je bes izazvalo sve ovo, čujem da planiraju različita okupljanja oni koji su protiv blokadera, koliko danas, večeras i sutra. Moj poziv je svima, znam da džabe govorim onima koji ne žele da slušaju, moj poziv normalnoj Srbiji, i onima koji drugačije razmišljaju od blokadera, video sam koji je bes izazvalo ovo, oni koji su protiv blokadera hoće da se okupljaju, a ja ih molim da to ne čine. Osveta nikom nije donela dobro. Osveta ne sme da postoji i upozoravam sve da to ne čine. Nama je potreban mir i stabilnost i mi ćemo to da uradimo. Ovo lice i njegovi pomagači, ako ih je bilo, biće strogo kažnjeni. Došli smo dotle da mnogi ljudi to opravdavaju i kažu "Pa super je", zato što je postalo normalno kada kažete da će neko da pliva, da ćete nekoga da jurite, otkinete glavu.

On je rekao da je nerazumnima nemoguće obratiti se i da zbog toga poziva razumne građane da ne pokušavaju da organizuju bilo kakve osvetničke akte bilo gde, jer će biti strogo kažnjeni.

"Nama je potreban mir i stabilnost i mi ćemo to da uradimo. Ovo lice i njegovi eventualni pomagači biće strogo kažnjeni, ukoliko ih je bilo. Istraga će to da ustanovi. Biće veoma strogo kažnjeni, u to sam siguran", rekao je Vučić.

Autor: A.A.