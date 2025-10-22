Spasić: Teroristički akt u Pionirskom parku proizvod mržnje koja se seje prema studentima i građanima koji se protive blokadama

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost najoštrije osuđuje teroristički akt koji se dogodio u Pionirskom parku, gde je upucan jedan građanin i gde je moglo biti na desetine mrtvih.

Mario Spasić, generalni sekretar Saveta, za medije je izjavio:

"Današnji teroristički akt u Pionirskom parku je proizvod ogromne i konstante mržnje koja se seje prema studentima koji se protive blokadama i koji su, u znak protivljenja blokadama i u znak protesta zakonito zauzeli deo Pionirskog parka.

Konstantnim napadima i vređanjem studenata i građana koji se protive blokadama okupacioni mediji, lažni studenti i neodgovorni opozicioni političari uspevaju teroriste da pozovu na ubijanje neistomišljenika", saopštio je generalni sekretar Spasić i dodao:

"Dodatne odgovore mora da pruži Marinika Tepić koja je, očigledno kao po komandi, snimala ceo događaj. Da li je ona znala da će biti napada, pa je žarko želela da policija reaguje kako bi govorila kako je napadnut nevin čovek, a ne neko ko puca na nedužne ljude usred Beograda? Takođe, treba pozvati na odgovornost rektora Vladana Đokića, koji takođe seje mržnju prema studentima koji nisu deo klana protiv Države, ali ne treba zaboraviti ni sve ostale koji su potpirivali mržnju prema onima koji se protive blokadama i rušenju i koji danima lažu o nepostojećem nasilju policije prema navodnoj studentkinji i nepostojećem ubistvu deteta u Valjevu. Nacizam i fašizam neće biti dozvoljeni u Republici Srbiji" - zaključio je generalni sekretar Spasić.