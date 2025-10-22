GAJIĆ: Rezolucija Evropskog parlamenta je kada zanemariš sporedno, u glavnoj stvari antiruska rezolucija

Predsednik Narodne stranke, advokat Vladimir Gajić oglasio se na društvenoj mreži X.

- Rezolucija Evropskog parlamenta je kada zanemariš sporedno, u glavnoj stvari antiruska rezolucija. Kada bi Srbija uvela sankcije Rusiji, sve ostalo bilo bi sjajno… - naveo je on.

Резолуција Европског парламента је када занемариш споредно, у главној ствари антируска резолуција. Када би Србија увела санкције Русији, све остало било би сјајно… — Владимир М.Гајић (@vladimirgajic1) 22. октобар 2025.

Autor: D.Bošković