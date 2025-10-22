AKTUELNO

Politika

GAJIĆ: Rezolucija Evropskog parlamenta je kada zanemariš sporedno, u glavnoj stvari antiruska rezolucija

Izvor: Pink,rs, Foto: Predrag Mitić ||

Predsednik Narodne stranke, advokat Vladimir Gajić oglasio se na društvenoj mreži X.

- Rezolucija Evropskog parlamenta je kada zanemariš sporedno,  u glavnoj stvari antiruska rezolucija. Kada bi Srbija uvela sankcije Rusiji, sve ostalo bilo bi sjajno… - naveo je on.

Autor: D.Bošković

