PILJA ODBRUSILA ĐILASU: Zbog tvoje politike, zbog tvog huškanja, zbog tebe i te iste Marinike, danas se desilo da bukvalno čoveka upucaju jer ne misli kao vi

Biljana Pantić Pilja šefica delegacije Narodne skupštine u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope reagovala je na sramne reči Dragana Đilasa.

Djilase, sram te bilo.

Zbog tvoje politike, zbog tvog huskanja, zbog tebe i te iste Marinike, danas se desilo da bukvalno coveka upucaju jer ne misli kao vi.

Danima plasirate lazi, danima sejete mrznju bas ti i Marinika. I Borislav, da njega ne zaboravim.

Lesinarite na svaku tragediju koja zadesi Srbiju.

Idete i klecite po svetu pred mrziteljima Srbije.

Lazete o prebijenoj studentkinji, o mrtvom decaku u Valjevu, o zvucnom topu, o paketima sa drogom na kojima je lik Aleksandra Vucica.

Lazete svaki dan i nemate srama.

Vi ste vasom mrznjom i lazima doveli do svega ovoga.

I bas je cudno da je Marinika ta koja je, za vreme glasanja, sve to videla i snimala.

Pricas o ugrozenosti porodice?! Vi koji svaki dan napadate politicke neistomisljenike?!

Sta je sa porodicom Aleksandra Vucica koju svakodnevno napadate?

Sta je sa porodicama clanova SNSa kojima ste dolazili na kucu?

Danas je covek upucan ispred Narodne skupstine od strane blokadera koji sledi bas tvoju politiku Dragane.

Tvoju i Marinikinu.

Posejali ste mrznju i izazvali ovo danas vasim delovanjem.

Ovo danas sto se desilo, nikada vise ne sme da se dogodi.

Da neko nastrada jer ima drugacije politicko misljenje.