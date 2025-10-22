Silvija Sardone povodom današnje rezolucije: Srbija zaslužuje poštovanje, ne spoljne manipulacije

U Briselu usvojena rezolucija protiv Srbije: Ekskluzivno za Srpski Ugao Italijanska „Liga“ koja je glasala protiv Evropski parlament danas je usvojio tzv. „Zajedničku rezoluciju o polarizaciji i pojačanoj represiji u Srbiji“, povodom godišnjice tragičnog urušavanja nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu. Rezolucija je prošla zahvaljujući glasovima političkih grupacija i poslanika koji već duže vreme sprovode antisrpsku agendu i aktivno deluju protiv interesa Srbije. Rezolucija je usvojena sa 457 glasova za, 103 protiv i 72 suzdržana.

Ekskluzivno za Srpski Ugao oglasili su se Silvija Sardone, poslanik evropskog parlamenta i Stefan Pavesi njen asistent.

„Zahvaljujući velikom radu Lige u okviru grupe Patriota, danas smo glasali protiv rezolucije koju je podnela levica kako bi napala vlast u Srbiji, koristeći izrazito optužujuće termine i prikazujući mračnu sliku političke i društvene situacije u zemlji, godinu dana nakon urušavanja nadstrešnice na stanici u Novom Sadu. Tekst rezolucije pripisuje tešku odgovornost vladi u Beogradu, optužujući je za navodna kršenja ljudskih prava, represiju neistomišljenika i mešanje Kine i Rusije.”- rekao je Stefan Pavesi za Srpski Ugao.

U ime Evropske grupe Patriota, poslanica Silvia Sardone dodala je:

„Srbija je doživela ogromnu bol i zaslužuje poštovanje, ne spoljna mešanja, niti političke manipulacije. Neprihvatljivo je da se bol građana koristi kao oružje za destabilizaciju srpskih institucija. Srbija mora imati pravo da svoje unutrašnje stvari rešava suvereno i odgovorno. Evropa mora sarađivati sa Srbijom, a ne pokušavati da joj nameće sopstvenu političku agendu.”

„Rezolucija levice je usvojena, ali mi ne okrećemo leđa srpskom narodu i njegovoj slobodi.”- zaključio je Pavesi.

Usvojena rezolucija, prema mišljenju grupe Patriota, predstavlja neprihvatljiv akt mešanja u unutrašnje stvari suverene države i direktno nipodaštava napore srpskih institucija da se nose sa posledicama nesreće u Novom Sadu i odgovore na bezbednosne i infrastrukturne izazove. Očekuje se da će usvajanje ovog dokumenta dodatno zakomplikovati odnose Srbije i pojedinih struktura unutar Evropske unije, u trenutku kada se vode ključni razgovori o proširenju i budućem statusu Srbije u evropskoj zajednici. Ono što građanima Srbije ostaje kao neobjašnjiv fenomen jeste činjenica da Evropski parlament često glasa o nekim rezolucijama koje se tiču nas, iako mi nemamo naše predstavnike u Evropskom parlamentu, niti smo zemlja članica Evropske Unije, te ostaje nejasno šta je cilj i na koji način to može biti obavezujuće. Ipak, ono što je jasno da se ovakva besmislena glasanja koriste kao vid pritiska na našu zemlju. Zašto smo mi tema u ovoj instituciji?