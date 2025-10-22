'AKO SU KRENULI SA SNIMANJEM NAKON PUCNJA, ODAKLE IM SNIMAK PRE PUCNJA? 'Opozicionar razobličio Mariniku Tepić: 'Šta ovde u ovoj izjavi ne štima?'

Izjava Marinike Tepić oko snimka pucnjave ispred Skupštine izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama.

I jedan opozicioni aktivista na društvenoj mreži "X" dovodi u pitanje smisao njene izjave konstatujući da tu nešto ne štima.

"Hm...

Ajmo polako.

Korak po korak.

Šta ovde u ovoj izjavi ne štima?

Ako su krenuli sa snimanjem nakon pucnja, odakle im snimak pre pucnja?

Šta još?

Primećuje li neko? pic.twitter.com/B46SbZKK8F — Dejo (@samodejo01) 22. октобар 2025.



"Mi smo bili u sali, trajalo je glasanje, kada su nam naši asistenti sa prvog sprata – gde je sve vrlo pregledno što se vidi na snimku – javili da se čuju pucnji i, posle nekog kratkog vremena, da je počeo požar. U tom momentu, oni su odmah počeli da snimaju. Mi smo stalno u pripravnosti i oni jednostavno dežuraju pored prozora, da štagod da se desi budu spremni da reaguju i tako je naša savetnica, zaposlena u poslaničkom klubu, odmah i počela da snima i uhvatila taj momenat“, navela je Tepić.