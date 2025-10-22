AKTUELNO

Politika

'AKO SU KRENULI SA SNIMANJEM NAKON PUCNJA, ODAKLE IM SNIMAK PRE PUCNJA? 'Opozicionar razobličio Mariniku Tepić: 'Šta ovde u ovoj izjavi ne štima?'

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Zoran Žestić/Informer.rs ||

Izjava Marinike Tepić oko snimka pucnjave ispred Skupštine izazvala je lavinu komentara na društvenim mrežama.

I jedan opozicioni aktivista na društvenoj mreži "X" dovodi u pitanje smisao njene izjave konstatujući da tu nešto ne štima.

"Hm...

Ajmo polako.

Korak po korak.

Šta ovde u ovoj izjavi ne štima?


Ako su krenuli sa snimanjem nakon pucnja, odakle im snimak pre pucnja?

Šta još?

Primećuje li neko?", navodi jedan korisnik društvene mreže "X", a sve potkrepljuje snimkom izjave Marinike Tepić.


"Mi smo bili u sali, trajalo je glasanje, kada su nam naši asistenti sa prvog sprata – gde je sve vrlo pregledno što se vidi na snimku – javili da se čuju pucnji i, posle nekog kratkog vremena, da je počeo požar. U tom momentu, oni su odmah počeli da snimaju. Mi smo stalno u pripravnosti i oni jednostavno dežuraju pored prozora, da štagod da se desi budu spremni da reaguju i tako je naša savetnica, zaposlena u poslaničkom klubu, odmah i počela da snima i uhvatila taj momenat“, navela je Tepić.

#Marinika Tepić

#PUCANJE

#Pucnjava

#izjava

#mreže

#snimanje

POVEZANE VESTI

Domaći

Janjuš se javno obratio Aneli: Još je nije preboleo, kako li će ona reagovati na ove reči (FOTO)

Domaći

'KAKVA BOMBETINA!' Ena Popov pokazala kako izgleda u kupaćem kostimu, mreže gore! (FOTO)

Svet

'DONALDE, POGLEDAJ ME' Čitači sa usana otkrili o čemu su pričali Tramp i Melanija u helikopteru: 'NE MOGU IM OPROSTITI, pokušali su da te povrede' (VI

Domaći

Darko Lazić pere šoferšajbnu na pumpi! Dali mu 10 evra bakšiša, odmah stavio pare u džep (FOTO)

Domaći

NA 'LETEĆEM SKUTERU' IZNAD GRADA Željko Mitrović ponovo 'zapalio' Instagram: Pogledajte snimak koji ostavlja bez daha! (VIDEO)

Domaći

Gastoz i Anđela rade na bebi? Odao se jednom rečenicom, mislio je da se ovo neće čuti (VIDEO)