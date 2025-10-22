'SVE JE INVERZNO, PERVERZNO' Vučić upitan da li se planira uklanjanje kampa ispred Skupštine, evo šta je odgovorio

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je odgovorio na novinarsko pitanje da li će nakon današnjeg napada, požara i pucnjave biti uklonjen kamp ispred Skupštine i da li će biti povećan broj pripadnika policije. Kako je rekao, u Srbiji je sve "inverzno i perverzno" i upitao "zašto bismo osuđivali one koji su normalni, sede, stoje i nikoga ne napadaju".

- Nikoga ne diraju i nikoga ne ometaju. I oni su sve nas uspeli da uvuku u tu priču. Da mi osuđujemo ljude koji su normalni, koji sede, stoje. Nikoga ne napadaju. Niko nije izašao iz Ćacilenda i nekoga napao. Jesu li oni došli na jedino mesto gde je prijavljen politički skup? Ne ilegalan, ne kriminalan, već legalan i zakonski skup. Pa kako ćemo to da rešimo? Pa, ipak, su izgleda krivi oni iz Ćacilenda, hajde njih da sklonimo. To mislite? Ne. Kao što rekoh na početku, sve je inverzno-perverzno. Sve je izokrenuto naopačke. Zato što se svi prave da ne vide o čemu je reč - naveo je Vučić.

"Gde je to policija nekoga napala iz čista mira?"

Upitao je zašto se govori o odgovornosti za nasilje od strane vlasti.

- Govorite da policija prekoračuje svoja ovlašćenja. A gde to? Gde je to policija nekoga napala iz čista mira? Gde je to policija nekog tukla iz čista mira? Pušta ih policija po pola sata da ih tuku motkama, šipkama, kamenicama i svim drugim. Da bi tek onda odgovorila i to minimalnom upotrebom sile. Mi ni vodene topove nismo izveli na ulicu. Ništa. Sve ono što je uobičajena galanterija u svim zapadnim demokratijama. Ne koristimo gumene metke koji su korišćeni protiv nas kada smo bili u opoziciji. Podsetiću vas, Borislav Pelević je pogođen gumenim metkom i zamalo izgubio oko. Imao je tešku povredu glave. Ranko Panić ubijen je samo zato što nam blokaderi nisu dozvolili da prošetamo do RTS-a - poručio je Vučić.

Dodao je da je učesnicima protesta sve dozvoljeno.



- Ali ne, krivi su oni koji sede tu mirno i nikoga ni u čemu ne ometaju. Da, zauzeli su jednu ulicu. Zamislite za razliku od blokadera koji svakog dana zauzimaju stotine ulica širom Srbije i misle da imaju pravo to bez prijave skupa, bez ičega što treba urade u skladu sa zakonom. Je li ima nešto od ovoga što sam rekao da nije tačno? Je li ima jedna sitnica da nije tačna od ovoga što sam rekao? Kažite, viknite, jedna sitnica? Na moju žalost, sve je tačno. Samo što postoje ljudi koji to neće da čuju. I koji se prave da ne čuju i ne razumeju o čemu reč - naveo je Vučić.

"Reakcije ne sme da bude"Vučić je rekao da se nada da je ovaj incident poslednji.

- Nadam se da ih više neće biti. Posebno pozivam razumne i pametne ljude. Ne kaže naš narod džabe da pametniji uvek popušta. Pustite ih - neka rade šta god hoće. Neka pričaju šta god hoće. Odgovaraće lica koja su u tome učestvovala ili lice, videćemo šta će istraga pokazati, u skladu sa zakonom. Bilo kakve reakcije na to, sem reakcije državnih organa, jednostavno ne sme da bude - rekao je Vučić.

Dodao je da u političkom smislu razume zašto je "nervoza i agresija na ovom nivou".

- Sve im je propalo. Sve što su planirali, ruši im se kao kula od karata. Kada pogledaju istraživanja javnog mnjenja, jasno im je da su propali. Jasno im je da nemaju više šta. Ostaje samo golo nasilje. Golo nasilje i čista agresija, i ništa više. Zato je važno da mi svi ostali budemo uzdržani, strpljivi, pažljivi i da pozivamo na mir, da ne nosimo oružje. Nadležni organi su tu da nose oružje i da se suprotstave kriminalcima, ubicama, teroristima, kome god - zaključio je Vučić.

Autor: D.Bošković