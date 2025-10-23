Rat među blokaderima do istrebljenja! Dinkova ekipa sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu poručila lažnoj anketnoj komisiji: Vi ste interesna grupacija i niste dobrodošli u Novom Sadu!!

Da blokaderi nisu ništa drugo nego politički lešinari odavno je jasno. Oni su jednu ljudsku tragediju videli kao način da se dokopaju fotelja, a sada, kako se bliži godišnjica tragedije, a svesni da ih narod neće, međusobno se kolju do poslednjeg čoveka.

Tako su sinoć blokaderi plenumaši sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, takozvana Dinkova ekipa, žestoko udarili na lažnu anketnu komisiju koju predvode Đilasovci Vladimir Obradović i Ognjen Radonjić i poručili im da nisu dobrodošli u Novom Sadu.

Plenumaši su ih optužili da su “samoproglašena interesna grupacija” i poručili im da nemaju nikakav legitimitet!

Jasno je da su i jedni i drugi politički strvinari, koji na tuđoj tragediji žele da se uvale u fotelje i ovakvi sukobi to najbolje pokazuju!

Autor: Pink.rs