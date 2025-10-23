MRŽNJA VOJVOĐANSKIH SEPARATISTA 'Srbija je generator zla, moramo sprečiti rađanje novih Vučića!'

Kolumnista separatističkog portala Autonomija Pavle Radić izjavio je sinoć da se "Srbija još uvek nalazi u kovitlacu zla i dodao da je za napredak društva neophodno da se Srbija suoči sa ideologijom koja je dovela do zla".

"Srbija je bila generator udara na Jugoslaviju, ratne politike, a danas je uzrok nestabilnosti čitavog regiona. Zlo nije poteklo iz naroda, već iz elita.



Moguće je manipulisati narodima i čitave narode uvesti u katastrofe. A mi živimo i dalje u atmosferi ludila i paranoje.

Vučić nije naš najveći problem, problem je mnogo dublji i složeniji a to je otklon od ideologije zla koja rađa Vučiće. Potpuno je neizvesno kako će ovo završiti", kazao je Radić na promociji u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine.

