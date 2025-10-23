Ljajić najavio borbu za titulu: Partizan prodaje igrača, ali ne odustaje od trofeja!

Godinu dana nakon što je nova uprava preuzela FK Partizan, predsednik kluba Rasim Ljajić sumirao je učinak i najavio naredne korake u intervjuu za „Mozzart sport“.

Iako priznaje da klub još nije potpuno stabilan, Ljajić tvrdi da se Partizan brže oporavlja nego što je iko mogao da predvidi – i da je borba za titulu već počela.

„Sećam se kada su navijači govorili da će čekati tri, četiri, pet godina da se klub stabilizuje. Ne! Stabilizovaćemo se mnogo brže. Već u junu možemo da stojimo na zdravim nogama“, poručio je Ljajić.

On je istakao da je klub dobio ukupno 10.500.000 evra pomoći od države u proteklih godinu dana, ali da je cilj da Partizan postane samoodrživ. U tom kontekstu, najavio je i prodaju jednog igrača u januaru.

„Ako i bude prodaje, biće minimalne – samo da klub preživi. Neće se prodavati budzašto. Verujemo da ova deca imaju daleko veću vrednost koju kasnije mogu da dostignu“, rekao je Ljajić.

Na pitanje o pojačanjima, ostao je rezervisan: „Stvarno ne mogu ništa da vam kažem, iako znam da Danko i Peđa to precizno rade.“

Ljajić je uveren da će Partizan uskoro moći ravnopravno da se takmiči sa Crvenom zvezdom, i da je titula dostižna mnogo ranije nego što se očekivalo.

Autor: Dalibor Stankov