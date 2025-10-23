Vučić uručio rešenja ženama preduzetnicama: Od januara podrška raste na milion dinara!

U zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike u Beogradu danas je svečano uručeno 47 rešenja o bespovratnoj pomoći ženama preduzetnicama, dobitnicama sredstava po programu podrške za razvoj preduzetništva žena na selu u 2025. godini. Rešenja je lično dodelio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, uz poruku da su žene stub domaćinstva, ali i razvoja lokalnih zajednica širom Srbije.

Pre uručenja rešenja predsednik je posetio štandove žena preduzetnica koje su izložile svoje proizvode u zgradi predsedništva.

- Ide li vam to? Suncokret, semenke, sitno zrno, jel sami pakujete sve? Ko vam pomaže, suprug i deca?, pitao je predsednik pa se našalio: Za nas debele treba sve bez šećera.. Nekad sam jeo samo maline, a sad i borovnice - rekao je predsednik.

On je rekao da ove godine imamo veliki broj zahteva za radnom dozvolom iz inostranstva.

- Znate li da imamo 100.000 zahteva ove godine za radnom dozvolom iz inostranstva i 30.000 za stalno nastanjenje, od toga da nije bilo posla do toga da nema ko da radi.. - reako je Vučić.

Kako su rekle žene preduzetnice iz Brusa veoma je teško sada doći i do sezonskih radnika.

Na pitanje da li im ide posao , žene preduzetnice su odgovorile da je sada uz pomoć inicijative džave i pomoći sve lakše.

Predsednik je izjavio da je srećan što su žene preduzetnice upoznate sa programima za pomoć ženama preduzetnicima.

Sa predsednikom Vučićem bila je i ministarka privrede Adrijana Mesarović koja je rekala da je konkurs za preduzetnice predvideo da te žene žive na selima, tako da će sve dame koje će danas predsednik upoznati biti dame koje žive sa svojim porodicama na selu.

Žene preduzetnice su istakle da im je malo teže da se bore sa globalnim tržištem jer je konkurencija izuzetno jaka kao i to da se zalažu da se kod nas kupuju uglavnom domaći proizvodi.

Ministarka Mesarović je dodala da će svima pomoći oko nedostajećih atesta i standarda i da je država uz njih.

Nakon intoniranja himne "Bože pravde" počela je ceremonija uručnja rešenja ženama preduzetnicama sa sela.

Rešenja o pomoći danas dobija 47 žena.

Na inicijativu predsednika Republike, država je 2024. i 2025. godine izdvojila 100 miliona dinara za ovaj program, a prošle godine kroz ovaj program podržane su 104 preduzetnice.

Takođe je na zahtev predsednika opredeljeno 100 odsto bespovratnih sredstava po svakom pojedinačnom zahtevu, do 500.000 dinara.

U tekućoj godini do sada je odobreno 79 zahteva, a u nedeljama pred nama država će stati uz još žena na selu i na taj način podržati njihov rad.

Dušica Stevanov je 2002. godine u selu Lazarevu u svojoj radionici i pržionici semenki zaposlila celu porodicu pod istim krovom, a zahvaljujući podrški programa nabavila je vakum aparat kako bi ono što sprema stiglo seže do kupaca.

Ona se zahvalila predseniku Vučiću i državi koji su prepoznali potrebe žena preduzetnica.

Obraćanje Vučića

- Drage dame poštovani gosti , hvala vam svimmo što ste danas ovde i malopre kada mso glefdali film o preduzetnicima videli smo da su žene te od čega sve zavisi - rekao je Vučić.

On je rekao da su žene stub naše kuće i države.

- Mi ćemo za sledeću godinu da povećamo pomoć preduzetnicama na selu - biće ne 500 hiljada, već do milion dinara. To vam može biti dodatnu impuls u razvoju vašeg posla - rekao je Vučić.

On se zahvalio svim ženma za sve ono što čine za nas.

- Hvala vam za ogroman trud, hvala vam za ogroman rad - poručio je Vučić.

Nakon obraćanja predsednik je uručio 47 rešenja o bespovratoj pomoći ženama preduzetniciam sa sela.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Autor: Dalibor Stankov