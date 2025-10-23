SKANDAL NA GRANICI! Hrvatski carinici hteli da ponize potpredsednicu Vlade Srbije, tretirali je kao kriminalca! Ministarka Mesarović: Jedino sam ja od cele delegacije izvedena iz automobila

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se na svom Instagram nalogu naglasivši da ne želi da prećuti kakav je strašan tretman prošla na putu za Banja Luku

-Ne želim da prećutim kroz kakav strašan tretman sam prošla na putu za Banja Luku gde smo organizovali Poslovni Forum “Srbija - Srpska 2025”, jer građani to treba da znaju pošto smo mi njihovi izabrani predstavnici.

Naime, u utorak uveče, na graničnom prelazu Bajakovo, iako smo kao delegacija Vlade Republike Srbije uredno bili najavljeni, jedino sam ja od cele delegacije koju sam predvodila zaustavljena i izvedena iz automobila uz obrazloženje od hrvatskih carinika da EES sistem na koji sam uredno pokušavala da se registrujem, nije radio samo prilikom moje registracije. Jedino sam ja vraćana iznova i iznova i jedino sam ja morala pet puta da očitavam otiske prstiju, pod raznim izgovorima od strane hrvatskih carinika. I na svako moje pitanje odgovor je bio - kriv je sistem. Kod svih ostalih članova delegacije, isti taj sistem je radio, samo u slučaju potpredsednice Vlade Republike Srbije i ministarke privrede, sistem je zakazao. Treba li se pitati zašto? Ni suvisli odgovor, ni izvinjenje zašto sam od hrvatskih policajaca i carinika tretirana kao ilegalni migrant ili ne daj bože kriminalac. Jesu li to evropske vrednosti koje promovišete? Da li je to čist neprofesionalizam, ili nešto drugo- upitala je Mesarović.

Autor: Pink.rs