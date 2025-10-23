AKTUELNO

Politika

SKANDAL NA GRANICI! Hrvatski carinici hteli da ponize potpredsednicu Vlade Srbije, tretirali je kao kriminalca! Ministarka Mesarović: Jedino sam ja od cele delegacije izvedena iz automobila

Izvor: Dnevnik, Foto: Instagram.com/mesarovicadrijana ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović oglasila se na svom Instagram nalogu naglasivši da ne želi da prećuti kakav je strašan tretman prošla na putu za Banja Luku

-Ne želim da prećutim kroz kakav strašan tretman sam prošla na putu za Banja Luku gde smo organizovali Poslovni Forum “Srbija - Srpska 2025”, jer građani to treba da znaju pošto smo mi njihovi izabrani predstavnici.

Naime, u utorak uveče, na graničnom prelazu Bajakovo, iako smo kao delegacija Vlade Republike Srbije uredno bili najavljeni, jedino sam ja od cele delegacije koju sam predvodila zaustavljena i izvedena iz automobila uz obrazloženje od hrvatskih carinika da EES sistem na koji sam uredno pokušavala da se registrujem, nije radio samo prilikom moje registracije. Jedino sam ja vraćana iznova i iznova i jedino sam ja morala pet puta da očitavam otiske prstiju, pod raznim izgovorima od strane hrvatskih carinika. I na svako moje pitanje odgovor je bio - kriv je sistem. Kod svih ostalih članova delegacije, isti taj sistem je radio, samo u slučaju potpredsednice Vlade Republike Srbije i ministarke privrede, sistem je zakazao. Treba li se pitati zašto? Ni suvisli odgovor, ni izvinjenje zašto sam od hrvatskih policajaca i carinika tretirana kao ilegalni migrant ili ne daj bože kriminalac. Jesu li to evropske vrednosti koje promovišete? Da li je to čist neprofesionalizam, ili nešto drugo- upitala je Mesarović.

Autor: Pink.rs

#Adrijana Mesarović

#Carinici

#Hrvatska

#Politika

#Srbija

POVEZANE VESTI

Politika

'ŽRTVE SU SVI GRAĐANI SRBIJE KOJI NE ŽELE NASILJE I HAOS' Ministarka Mesarović: Da oni dođu na vlast zaustavili bi celu Srbiju, oni su rušitelji i to

Politika

JA SAM PONOSNI ČLAN SNS I TO JE MOJE JEDINO POLITIČKO OPREDELJENJE Ministarka Mesarović odbrusila opoziciji u skupštinskoj sali, pa dobila aplauz (VID

Politika

'SVIMA KOJI BI ŽELELI DA VIDE SRBIJU NA KOLENIMA PORUČUJEM - NEĆE MOĆI' Ministarka Mesarović zapušila usta Borku Stefanoviću (FOTO)

Politika

'SVAKA VAŠA REČ DA OSLABITE ALEKSANDRA VUČIĆA POKAZUJE KAKVI STE' Ministarka Mesarović pružila podršku predsedniku, evo šta je poručila

Politika

'PRISTOJNA SRBIJA POBEĐUJE' Mesarović: Nasmejana lica, snažna energija i jasna poruka - našu otadžbinu Srbiju čuvamo i branimo! (FOTO)

Politika

ADRIJANA MESAROVIĆ UPUTILA PORUKU POSLE MIRNIH ŠETNJI ŠIROM SRBIJE: Pokazujemo pravo lice Srbije – ljubav, toleranciju i podršku normalnom životu! (FO