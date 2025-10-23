Neka im neko javi da su u laži kratke noge: N1 se hvali ''izvorima', a onda šok i neverica

Dopisnik Šolakove TV N1 pokušao je da napadne lidera SNS Miloša Vučevića tvrdeći da ima 'saznanja' da se nije dobro proveo u Briselu na sastanku sa EPP. Međutim, istina je da Vučević nije ni bio na ovom sastanku.

Kako Šolakovi mediji tvrde, evropski dopisnik ove televizije ''saznaje'' da su ''Brnabić i Vučević razgovarali juče u Briselu sa stranačkim liderima EPP-a, ali taj sastanak nije prošao baš toliko dobro kako predstavnici vladajuće stranke u Srbiji pokušavaju da predstave u javnosti''.

Ipak, oni su toliko neinformisani i lažovi da nisu znali da ldier naprednjaka Vučević nije bio ni u Briselu ni na ovom sastanku.

Pantić Pilja: Samo izmišljaju i spinuju

Na ovo je odmah reagovala i Biljana Pantić Pilja, poslanica SNS koja je istakla da oni ne znaju ni ko je bio na sastanku ni o čemu se pričalo.

''Evropski dopisnik N1 je tako dobro informisan ali on ne zna da Miloš Vučević juče nije bio u Briselu na sastanku. Sve lažete pa i ovo. Kažu da su oni objektivni mediji. Pa vi ste bre lažove koji izmišljate i spinujete. Ne znate ni ko je bio ni o čemu se pričalo. Šta vi ljudi radite?! Samo znate da lažete i izmišljate. Vi iz Šolakovih medija stvarno niste normalni'', napisala je Pantić Pilja na svom Instagram profilu.



Autor: Pink.rs