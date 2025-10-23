BRNABIĆ SA AMORUSOM: Zahvalnost Suverenom Vojnom Malteškom Redu na podršci Srbiji

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa ambasadorom Suverenog Vojnog Malteškog Reda u Beogradu Frančeskom Mariom Amorusom i izrazila zahvlanost na dugogodišnjoj humanitarnoj delatnosti i pomoći koju Suvereni Vojni Malteški Red pruža Srbiji još od 1885. godine.

"Te aktivnosti su od velikog značaja za naše građane, ali javnost nedovoljno zna o obimu i značaju ove saradnje", istakla je Brnabić.

Amoruso je izrazio uverenje da parlament Srbije i poslanička grupa prijateljstva u okviru Narodne Skupštine mogu imati važnu ulogu u predstavljanju humanitarnih i društvenih aktivnosti koje se sprovode, kao i u definisanju i budućih projekata saradnje, saopštili su iz Skupštine Srbije.

Sastanku je prisustvovao i narodni poslanik i predsednik Parlamentarne grupe prijateljstva Srbije i Suverenog Vojnog Malteškog Reda Jovan Palalić, koji je zahvalio predsednici Narodne skupštine na prepoznavanju važnosti ove teme i podršci u jačanju buduće saradnje.

On je podsetio da će sutra, u Muzeju Pošte Srbije, biti obeleženo 140 godina saradnje Srbije i Suverenog Vojnog Malteškog Reda i da će povodom ovog jubileja biti izdataprigodna poštanska marka posvećena prvoj donaciji ove organizacije našoj zemlji, navodi se u saopštenju.

