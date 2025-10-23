AKTUELNO

Politika

BRNABIĆ SA AMORUSOM: Zahvalnost Suverenom Vojnom Malteškom Redu na podršci Srbiji

Izvor: Novosti, Foto: Tanjug/Narodna skupština Repulike Srbije/ Peđa Vučković ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić sastala se danas sa ambasadorom Suverenog Vojnog Malteškog Reda u Beogradu Frančeskom Mariom Amorusom i izrazila zahvlanost na dugogodišnjoj humanitarnoj delatnosti i pomoći koju Suvereni Vojni Malteški Red pruža Srbiji još od 1885. godine.

"Te aktivnosti su od velikog značaja za naše građane, ali javnost nedovoljno zna o obimu i značaju ove saradnje", istakla je Brnabić.

Foto: Tanjug/Narodna skupština Repulike Srbije/ Peđa Vučković

Amoruso je izrazio uverenje da parlament Srbije i poslanička grupa prijateljstva u okviru Narodne Skupštine mogu imati važnu ulogu u predstavljanju humanitarnih i društvenih aktivnosti koje se sprovode, kao i u definisanju i budućih projekata saradnje, saopštili su iz Skupštine Srbije.

Foto: Tanjug/Narodna skupština Repulike Srbije/ Peđa Vučković

Sastanku je prisustvovao i narodni poslanik i predsednik Parlamentarne grupe prijateljstva Srbije i Suverenog Vojnog Malteškog Reda Jovan Palalić, koji je zahvalio predsednici Narodne skupštine na prepoznavanju važnosti ove teme i podršci u jačanju buduće saradnje.

Foto: Tanjug/Narodna skupština Repulike Srbije/ Peđa Vučković

On je podsetio da će sutra, u Muzeju Pošte Srbije, biti obeleženo 140 godina saradnje Srbije i Suverenog Vojnog Malteškog Reda i da će povodom ovog jubileja biti izdataprigodna poštanska marka posvećena prvoj donaciji ove organizacije našoj zemlji, navodi se u saopštenju.

Foto: Tanjug/Narodna skupština Repulike Srbije/ Peđa Vučković

Autor: D.Bošković

#Ana Brnabic

#Skupština

#humanitarna delatnost

#mario amorusi

#zahvalnost

POVEZANE VESTI

Politika

ANA BRNABIĆ RAZGOVARALA SA AMBASADOROM KINE U SRBIJI: Li Ming nezadovoljan preporukom da se Kosovo primi u Savet Evrope

Politika

UVERENOST U DOBRE ODNOSE I SARADNJU: Predsednica Skupštine Ana Brnabić razgovarala sa Kristoferom Hilom

Politika

ZASLUŽUJE OGROMNO POŠTOVANJE I ZAHVALNOST NAŠE ZEMLJE: Ana Brnabić na sastanku sa Efraimom Zurofom

Politika

Brnabić sa belgijskim ambasadorom o produbljivanju parlamentarne saradnje dve zemlje (FOTO)

Politika

'O SVIM REFORMSKIM AKTIVNOSTIMA KOJE TRENUTNO SPROVODI SKUPŠTINA SRBIJE' Brnabić razgovarala sa ambasadorima Kvinte i EU

Politika

Brnabić u Izraelu: Predsednica Skupštine se sastala sa Amirom Ohanom