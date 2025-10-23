'SRBIJA I AZERBEJDŽAN GRADE ODNOSE ZASNOVANE NA POŠTOVANJU' Mesarović: Sigurna sam da ćemo u narednom periodu dodatno i značajno podići nivo privredne saradnje (FOTO)

Ministarka privrede Adrijana mesarović sastala se danas sa ministrom finansija Azerbejdžana.

- Srbija i Azerbejdžan grade odnose zasnovane na poverenju, uzajamnom poštovanju i prijateljstvu koje se godinama učvršćuje, danas i kroz nove ekonomske prilike- napisala je ministarka na svom instagram nalogu.

- Sastala sam se danas u Vladi Republike Srbije sa Nj.E. g. Sahilom Babajevim, ministrom finansija Republike Azerbejdžan. Imala sam čast da dobijem poziv da u prvoj polovini decembra posetim Azerbejdžan, gde ćemo organizovati poslovni forum na kom će Srbija predstaviti svoje razvojne potencijale i investicione mogućnosti- piše u objavi.

- Sigurna sam da ćemo u narednom periodu dodatno i značajno podići nivo privredne saradnje i spoljnotrgovinske razmene, od energetike i infrastrukture, do trgovine i novih investicija i tako produbiti odlične političke odnose koje su izgradili predsednici Aleksandar Vučić i Ilham Alijev- piše u objavbi ministarke Mesarović.

Autor: Jovana Nerić