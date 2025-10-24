Vučić sa ministrom finansija Azerbejdžan: Zahvalan sam na čvrstom i principijelnom stavu po pitanju nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ministrom finansija Republike Azerbejdžan Sahilom Babajevim.

- Odličan razgovor sa ministrom Babajevim o daljem jačanju ukupnih bilateralnih veza između naših zemalja, naposao je Vučić na svom instagram profilu @buducnostsrbijeav.

- Odnosi Srbije i Azerbejdžana nalaze se na veoma visokom nivou, zasnovani na međusobnom poverenju i poštovanju. Iskreno prijateljstvo i strateško partnerstvo naših zemalja potvrđuje i kontinuirani politički dijalog na svim nivoima. Uskoro očekujemo i posetu predsednika @presidentaz Beogradu, tokom koje će biti održano prvo zasedanje Saveta za strateško partnerstvo 🇷🇸 i 🇦🇿 - napisao je Vučić i dodao:

- Srbija je odlučna da u periodu pred nama nastavi još snažnije da razvija i unapređuje uzajamno korisnu saradnju sa Azerbejdžanom, posebno u oblastima ekonomije, energetike, odbrane i putne infrastrukture. Za nas je od izuzetnog značaja saradnja u oblasti energetike i puštanje u rad gasne interkonekcije Srbija–Bugarska, čime je otpočelo snabdevanje Srbije gasom iz Azerbejdžana.

Vučić je istakao da je još jednom iskoristio priliku da zahvalim Azerbejdžanu na čvrstom i principijelnom stavu po pitanju nepriznavanja jednostrano proglašene nezavisnosti takozvanog Kosova, kao i na doslednoj podršci Srbiji u mnogobrojnim međunarodnim forumima, uključujući i zalaganje Bakua da Srbija bude izabrana za organizatora specijalizovane izložbe #EXPO2027.

- Zahvalan ministru Babajevu na poseti, iskrenom razgovoru i prijateljskom pristupu. Srbija i Azerbejdžan dele iste vrednosti, stabilnost, poverenje i posvećenost zajedničkom napretku. Uveren sam da će naše zemlje nastaviti da razvijaju odnose u duhu iskrenog prijateljstva i strateškog partnerstva - zaključio je Vučić.