VUČIĆ I ORBAN DOBITNICI NAGRADE 'PASTOR IŠTVAN' ZA 2025. GODINU: Predsedniku Srbije priznanje za strateško partnerstvo Srbije i Mađarske

Aleksandar Vučić i Viktor Orban nagrađeni su za jačanje saradnje Srbije i Mađarske i strateško partnerstvo zasnovano na delu Ištvana Pastora.

Upravni odbor Fondacije „Pastor Ištvan“ doneo je odluku da nagrada za 2025. godinu pripadne predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću i mađarskom premijeru Viktoru Orbanu.

Kako stoji u saopštenju Fondacije, Vučić dobija nagradu za ključnu ulogu u izgradnji poverenja, saradnje i strateškog partnerstva između dva naroda, a Orban dobija priznanje za neizbrisive i presudne zasluge u istorijskom pomirenju između mađarskog i srpskog naroda, za produbljivanje dobrosusedskih odnosa, kao i za izgradnju i jačanje strateškog partnerstva između dva naroda

Kako se dalje ističe, ovogodišnja priznanja predstavljaju izraz poštovanja prema istorijski značajnom zajedničkom radu koji su započeli sa nekadašnjim predsednikom Saveza vojvođanskih Mađara Ištvanom Pastorom, zahvaljujući kojem su srpsko-mađarski odnosi danas prerasli u čvrsto strateško partnerstvo, primer koji zaslužuje da se sledi u celoj Evropi.

Nagradu "Pastor Ištvan" svake godine, na godišnjicu smrti Ištvana Pastora, dodeljuje Upravni odbor Fondacije dvema istaknutim ličnostima - jednoj iz Mađarske i jednoj iz Srbije.

Kako dalje stoji u saopštenju, svečana dodela nagrade ove godine neće biti održana 30. oktobra, već u narednim nedeljama, o čemu će Fondacija obavestiti javnost.

Fondacija "Pastor Ištvan" osnovana je sa ciljem da na dostojanstven način sačuva duhovno i političko nasleđe Ištvana Pastora, neguje uspomenu na njega i prenese njegov primer budućim generacijama.

Za 2024. godinu nagrada "Pastor Ištvan" pripala je nekadašnjem predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću i nekadašnjem predsedniku Mađarske Janošu Aderu.

Autor: D.Bošković