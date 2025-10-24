Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS, dr Uglješa Mrdić izjavio je da je Snežana Bjelogrlić, nekadašnji vršilac funkcije predsednika Osnovnog suda u Ivanjici a trenutno član Visokog saveta sudstva (VSS) i predsednik Društva sudija Srbije nezakonito postala član VSS i da uprkos tome ne prestaje da insistira na još jednom mandatu.

- Snežana Bjelogrlić gradila je svoju karijeru i mrežu uticaja beskompromisnim kršenjem svih pravnih i etičkih normi. Pre svega, Bjelogrlićka je nezakonito postala član Visokog saveta sudstva, jer je na tu funkciju izabrana sa pozicije VF predsednika Osnovnog suda u Ivanjici, što je nezakonito, jer Zakon zabranjuje da se predsednici sudova kandiduju u Visoki savet sudstva. Objašnjenje Snežane Bjelogrlić sramotno je i predstavlja vrhunski primer izigravanja zakona: „ja nisam u vreme izbora bila predsednik suda, već vršilac fukcije predsednika suda“, kaže Bjelogrlićka i tako demonstrira kako se vrši izigravanje zakona - tvrdi predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Kako dodaje, kada se tumači zakon, onda se polazi od cilja koji je zakonodavac hteo da postigne propisujući neko pravilo. Zakonodavac je, u konkretnom slučaju, kako objašnjava Mrdić, zabranio predsednicima sudova da se kandiduju na sudijskim izborima za članstvo u Visokom savetu sudstva da bi obezbedio pravičnu izbornu trku i da bi sprečio predsednike sudova da svoju pozicuju u odnosu na sudije svog suda zloupotrebe prilikom izbora.

Takvu poziciju, kako dodaje, imaju i vršioci funkcije predsednika suda, pa ako je predsedniku suda zabranjeno kandidovanje, to bi moralo biti zabranjeno i vršiocu funkcije predsednika.

- Ali takva ciljna tumačenja prava očigledno ne važe kada se kose sa ambicijama Snežane Bjelogrlić. Svoju nezakonito stečenu poziciju u Visokom savetu sudstva Snežana Bjelogrlić je koristila da trguje uticajem i da na sudijska mesta instalira članove svoje nevladine organizacije Društvo sudija Srbije. Nije se ustručavala Snežana Bjelogrlić da koristi svoju poziciju u Visokom savetu sudstva kako bi na nezakonito sazvanoj elektronskoj sednici (gde nema mogućnosti diskusije) izabrala svog muža za VF predsednika Osnovnog suda u Ivanjici i da tako taj sud pretvori u feudalno dobro porodice Bjelogrlić. Ali taj Osnovni sud nije dovoljan. Zahvaljujući delovanju Snežane Bjelogrlić i podršci koju joj pruža predsednica Vrhovnog suda Srbije Jasmina Vasović, na dobrom smo putu da Društvo sudija Srbije potčini sebi celokupno srpsko pravosuđe. Zar nisu mediji pisali o tome kako Vrhovni sud sa svoje službene e-mail adrese prosleđuje sudijama saopštenja Društva sudija Srbije? Vrhovni sud Srbije i Visoki savet sudstva polako se pretvaraju u ispostave Društva sudija Srbije - navodi narodni poslanik i predsednik Odbora za pravosuđe.

Međutim, kako dodaje, ni sve to nije dovoljno Snežani Bjelogrlić.

- Ona hoće još jedan mandat Visokom savetu sudstva, jer joj se ne ne ispušta iz ruku razrađen mehanizam za trgovinu uticajem i porobljavanje pravosudnih institucija. Na opšte zaprepašćenje celokupne srpske pravničke javnosti Bjelogrlićka je podnela kandidaturu za učešće na izborima za člana Visokog sveta sudstva - dodaje Mrdić.

Izborna komisija Visokog saveta sudstva, kako navodi, koju čine sudije Vrhovnog suda, Specijalnog suda za organizovani kriminal, Upravnog suda i Privrednog apelacionog suda ogromnom većinom glasova (4:1) odbila je kandidaturu Snežane Bjelogrlić kao nezakonitu.

- A Bjelogrlićka, umesto da shvati da je preterala i da je njeno bezakonje prevršilo svaku meru, nastavlja još bezobzirnije: na odluku odbijanju kandidature Bjelogrlićka podnosi žalbu Visokom savetu sudstva, koji nije nadležan da o toj žalbi odlučuje, da bi ponovo trgovala uticajem i da bi iskoristila svoju poziciju u tom organu da se po drugi put nezakonito kandiduje - dodaje Mrdić navodeći da je na youtube kanalu Visokog saveta sudstva dostupna diskusija članova Saveta sa sednice od 23. oktobra, koja dokazuje njegove reči o bezakonju.

- U tom svom naumu Bjelogrlićka je računala podršku svojih istorijskih saveznika. To su Jasmina Vasović, Vukica Kužić, Žak Pavlović, tzv. prof. Jelena Vučković, Zorana Delibašić i Marija Jureša. Plan je bio da Visoki savet sudstva, iako nije nadležan, na jučerašnjoj sednici usvoji žalbu Snežane Bjelogrlić i da joj omogući da se po drugi put nezakonito kandiduje za člana Visokog saveta sudstva. Međutim, taj Bjelogrlićkin naum toliko je očigledno protivpravan i bezobziran da i neki njeni prijatelji nisu hteli da je prate u tome. Zorana Delibašić i Marija Jureša nisu glasale da se usvoji žalba Snežane Bjelogrlić. Bjelogrlićka za sada nije kandidat, ali ne odustaje i polaže svoje nade u Upravni sud. Ostaje da se vidi da li će taj sud štititi Ustav i zakone ili će se i on istitucionalno staviti u službu Snežane Bjelogrlić - navodi Uglješa Mrdić i dodaje da je siguran da Snežana Bjelogrlić sve to nije sama mogla da izvede i da "zna ko su njeni pomagači".

Autor: A.A.