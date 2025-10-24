SRBIJA POSTAJE LIDER U PRIMENI NASAVREMENIJIH TEHNOLOGIJA Mesarović: Otvaranje fabrike u Staroj Pazovi pokazuje da smo pouzdan partner vodećim svetskim kompanijama

Otvaranjem još jedne fabrike u Staroj Pozaovi Srbija pokazuje, kako je rekla potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović, da postaje lider u primeni najsavremenijih tehnologija i pouzdan partner vodećim svetskim kompanijama.

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvorio je u Staroj Pazovi novu fabriku nemačke kompanije ,,Milbauer”, za proizvodnju biometrijskih dokumenata uz primenu veštačke inteligencije koja će zaposliti više od 150 ljudi, a vrednost investicije je 29,4 miliona evra. Ova investicija pokazuje da Srbija, zahvaljujući viziji predsednika Aleksandra Vučića, Vlade Srbije i Srpske napredne stranke na čelu sa Milošem Vučevićem i stabilnoj ekonomiji koju smo izgradili, postaje lider u primeni najsavremenijih tehnologija i pouzdan partner vodećim svetskim kompanijama - rekla je Mesarović.

Autor: A.A.