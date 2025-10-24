Ivica Daćić: S ponosom stojimo uz našu braću i sestre u Republici Srpskoj

Dačić je rekao da su Srbija i Republika Srpska povezane neraskidivim vezama, zajedničkom istorijom, jezikom, kulturom i istim snom!

"Sa ponosom stojimo uz našu braću i sestre u Republici Srpskoj, uz sve koji su u najtežim vremenima imali snage da sačuvaju svoje ime, veru i slobodu", rekao je potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

- Trideset četiri godine postojanja Narodne skupštine Republike Srpske nisu samo obeležje jedne institucije, one su simbol trajanja jednog naroda, njegove istrajnosti i vere u pravdu i slobodu - objavio je Dačić na svom Instagram profilu.

Autor: A.A.