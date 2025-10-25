'PROMENILI SMO LICE SRBIJE' Vučić: Čeka nas još mnogo posla, nema stajanja! (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksnadar Vučić oglasio se putem zvaničnog instagram naloga.

- Promenili smo lice Srbije nabolje. Čeka nas još mnogo posla, nema stajanja!- napisao je predsednik Vučić.

Prethodno, predsednik Vučić izjavio je juče u Staroj Pazovi, na otvaranju nove fabrike nemačke kompanije Milbauer za proizvodnju biometrijskih dokumenata uz primenu veštačke inteligencije, da Srbiju očekuje ubrzan i veliki rast do 2030. godine i da su nam zato potrebne inovacije i kompanije sa najmodernijom tehnologijom kao što je Milbauer.

"Hoću da zahvalim Nemačkoj, čije kompanije zapošljavaju u Srbiji 84.000 ljudi. Ubedljivo najveći broj ljudi u našoj zemlji. Zbog toga Srbija i u teškim uslovima ima stopu rasta, a Međunarodni monetarni fond, nećete verovati, predviđa Srbiji najveću stopu rasta do 2030. godine od četiri odsto. Dakle, ubrzan veliki rast i veliki razvoj Srbije do 2030. godine. I mi to ne bismo mogli bez inovacija, ne bismo mogli bez novih tehnologija, ne bismo mogli bez nemačkih kompanija", istakao je Vučić na ceremoniji.

Autor: Jovana Nerić