UDAR NA VUČIĆA I SPC IZ CRNE GORE: Gruhonjićev šegrt podržao srbomrzilačke reči hrvatskog poslanika o Srbiji (VIDEO)

Milivoj Bešlin, skutonoša Dinka Gruhonjića, udario je na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpsku pravoslavnu crkvu putem medija pod kontrolom Mila Đukanovića.

Glavne reči na koje se pozivaju su srbomrzilačke izjave poslanika HDZ Tomislava Sokola.

- Formalna nezavisnost i dalje postoji, ali suštinski, suverenitet Crne Gore je ispražnjen. Crnom Gorom danas, biću vrlo otvoren, vladaju, dakle, jedna obaveštajna služba, jedna crkva, jedan klan... I klan i crkva i obaveštajna služba imaju glavu u Beogradu. U jednom trenutku ne znate kad počinje kriminogeni milje, odnosno kad se završava crkva, recimo, kad počinje kriminogeni milje i tako dalje. O Crnoj Gori je nedavno bilo reči i u Evropskom parlamentu. Hrvatski evroposlanik Tomislav Sokol je kazao da je Beograd danas glavni izvor nestabilnosti u regionu i da je to najočiglednije u Crnoj Gori, u kojoj su, kako je rekao, vidljivi obrasci prisutni u Srbiji. Dakle, mi zaista u Srbiji već možemo da govorimo i mnogi sada i pravnici su ovo kvalifikovali ponašanje režima kao jedan vid državnog terorizma. I naravno da se onda deo toga prenosi i na Crnu Goru - rekao je Bešlin.

Šta je još Dinkov podanik poručio pogledajte u video-snimku:

Autor: Iva Besarabić