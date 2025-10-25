AKTUELNO

Politika

'PO BROJU LJUDI OVDE, JASNO JE DA JE SVIMA PREKO GLAVE TERORA' Glišić iz Kraljeva poručio: Njihova odlučnost pokazuje da oni žele samo napred

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ministar za javna ulaganja Darko Glišić nalazi se na skupu građana protiv blokada u Kraljevu.

- Po broju ljudi ovde, jasno je da je svima preko glave terora i maltretiranja, da ljudi samo žele mirno da rade i žive, i da scene koje su se ovde dešavale, budu samo ružna prošlost, ali da odgovaraju oni koji su počinili nasilje nad onima koji drugačije misle.

- Svi kažemo da Kraljevo i Srbija ne smeju da stanu. Sledeće što planiramo ovde da uradimo je dijagnostički centar, a ugovor će biti potpisan u naredne dve nedelje. Zdravstvo podižemo na neuporedivo viši nivo, što dovoljno govori koliko država brine o Rasinskom okrugu - rekao je i dodao:

- Odlučnost ovih ljudi pokazuje da oni žele samo napred.

pročitajte još

UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS SPECIJALNA EMISIJA POVODOM PROTESTA PROTIV BLOKADA: Krstić: Ljudi na skupovima rekli NE nasilju

Građani koji se protive blokadama okupljaju se danas u Požarevcu, Kraljevu i Vranju od 17 časova. Sa ovih skupova poručuju da blokade narušavaju svakodnevni život i da žele nesmetano da se kreću i obavljaju svoje obaveze.

U Požarevcu se okupljanje održava u Tabačkoj čaršiji i na Trgu oslobođenja, u Kraljevu na Trgu srpskih ratnika, a u Vranju na raskrsnici Ulice Bore Stankovića i Bulevara AVNOJ-a.

Okupljanja građana koji se protive blokadama održana su do sada širom Srbije šest puta počev od 20. avgusta.

pročitajte još

UŽIVO! SRPSKE TROBOJKE, OSMESI I JASNA PORUKA - SRBIJA JE PROTIV BLOKADA: Hiljade građana okupilo se u Kraljevu, Požarevcu i Vranju (FOTO)

Autor: Pink.rs

#Darko Glišić

#Kraljevo

#Nasilje

#Teror

#skup protiv blokada

POVEZANE VESTI

Politika

'DOLAZI VREME ODGOVORNOSTI' Darko Glišić za Pink: Svi oni koji su bili upleteni u pokušaj RAZARANJE DRŽAVE i nasilnog dolaska na vlast moraju da odgov

Politika

MINISTAR SA UBA JE ČOVEK OD POVERENJA ALEKSANDRA VUČIĆA! Evo ko je Darko Glišić koji će u vladi biti zadužen za javna ulaganja

Politika

'SAMO JE MAHNUO RUKOM...' Sarapa o trenutku kada je ministru Glišiću pozlilo: Pre emisije smo se šalili, normalno razgovarali, a onda...

Politika

OGLASIO SE DARKO GLIŠIĆ NAKON IZLASKA IZ BOLNICE: Ministar za javna ulaganja otkrio kako je posle oporavka od moždanog udar

Politika

Glišić se vratio obavezama i obilasku terena: Vidim da će radovi biti završeni pre roka (FOTO)

Politika

MALIŠANI IZ VLADIMIRACA DOBIĆE NAJSAVREMENIJU ŠKOLU Obnavlja se objekat star VEK I PO, ministar Glišić i ministarka Mesarović najavili nove investicij