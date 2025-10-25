Gašić na skupu protiv blokada u Kraljevu: Dosta nam je zaustavljanja naše lepe zemlje

Ministar odbrane Bratislav Gašić, koji se danas pridružio skupu protiv blokada u Kraljevu, izjavio je da su građani izašli na ulice kako bi poslali poruku da im je dosta zaustavljanja "naše lepe zemlje" i da im je dosta bahatosti i zla koje se nanosi srpskom narodu, privredi i deci.

"Želimo da radimo, želimo da učimo, želimo da napredujemo. A vidite i sami u Kraljevu je takođe ta situacija od strane tih blokadera bila katastrofalna. Razni Matovići su pravili haos u skupštini, zaustavljali su Kraljevo i narod Kraljeva da napreduje. To su poruke koje danas idu čitavoj Srbiji", rekao je Gašić.

Na pitanje da li su i kako su blokade uticale na Vojsku Srbije, ministar je rekao da je vojska deo naroda i da je najviše napada pretrpela zbog održavanja Vojne parade u Beogradu.

"Želja naša je bila da pokažemo građanima Srbije koliko je njena vojska napredovala za zadnjih deset godina. Trpeli smo napade od ovih koji su uništavali tu vojsku u 2012. godini", naveo je Gađić.

Podsetio je da je u pripremi novi zakon o vojsci za ulazak u skupštinsku proceduru u okviru koga će biti ponovo vraćeno obavezno služenje vojnog roka.

"Ja se iskreno nadam da će to da bude na proleće", istakao je ministar.

Na pitanje da prokomentariše navode da se na skupovima protiv blokada okupljaju samo stariji građani, Gašić kaže da u Srbiji 11 meseci traje jedan vid obojene revolucije u okviru koje se šire brojne neistine.

"Njihov cilj je izbacite što više laži, optužiti su nas za razne stvari, iako za to nema osnova, i naravno držati se toga, ponavljati samo to. Pa i u tom kontekstu oni pričaju o starim ljudima, pa evo, pogledajte sami sve ove mlade ljude Srbije", poručio je Gašić.

Autor: Pink.rs