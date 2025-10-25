AKTUELNO

Politika

Đurić: Srbija ceni svoj položaj u Evropi između Istoka i Zapada i bliske odnose sa SAD

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/Sava Radovanović ||

Srbija ceni svoj položaj u Evropi između Istoka i Zapada, istovremeno naglašavajući bliske odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić.

''Srbija je veoma ponosna na svoju nezavisnu spoljnu i bezbednosnu politiku, koja je duboko ukorenjena u istoriji našeg naroda i koja nam je omogućila da ostanemo nezavisni vekovima, iako smo mala zemlja'', rekao je Đurić u intervjuu za Foks njuz didžital.

On je istakao da je strateško partnerstvo Srbije i SAD u porastu i da za to partnerstvo postoji dvostranački konsenzus u Vašingtonu.

''Takođe treba imati u vidu da je predsednik Tramp daleko najpopularniji strani lider u našoj zemlji i najpopularniji među Srbima. U poređenju sa svim drugim evropskim zemljama, Trampova popularnost u Srbiji je bez premca'', smatra Đurić.

On je istakao da više od 71 odsto Srba ima veoma pozitivno mišljenje o Trampu i njegovoj politici,

''To stvara veoma plodno tlo za dalji razvoj naših odnosa'', rekao je Đurić.

Autor: Pink.rs

