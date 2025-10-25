AKTUELNO

IZVESTILAC PROTIV SRBA I SRBIJE Petković: Velika je sreća što se Picula u Srbiji ništa ne pita

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je danas da je jedina funkcija Tonina Picule ''izvestilac protiv Srba i Srbije''.

Petković je to objavio na svom X nalogu, komentarišući izjavu izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, koji je rekao da "bez pune normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, nece biti ni pune integracije ni Kosova, ni Srbije u EU".

"Velika je sreća što se Picula u Republici Srbiji ništa ne pita, pa sudiju ili tužioca može da glumi samo u svojoj zemlji. To što o stradanju Srba ili teroru Kurtija, nikada ništa nije rekao, pametnom je dosta", napisao je Petković.

Autor: Dalibor Stankov

