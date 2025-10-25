IZVESTILAC PROTIV SRBA I SRBIJE Petković: Velika je sreća što se Picula u Srbiji ništa ne pita

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je danas da je jedina funkcija Tonina Picule ''izvestilac protiv Srba i Srbije''.

Petković je to objavio na svom X nalogu, komentarišući izjavu izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju, koji je rekao da "bez pune normalizacije odnosa između Kosova i Srbije, nece biti ni pune integracije ni Kosova, ni Srbije u EU".

Једина Пицулина функција је известилац против Срба и Србије. Велика је срећа што се Пицула у 🇷🇸 ништа не пита, па судију или тужиоца може да глуми само у својој земљи. То што о страдању Срба или терору Kуртија, никада ништа није рекао, паметном је доста.https://t.co/Dpw0TA0uuX — Петар Петковић (@PetkovicPetar) 25. октобар 2025.

"Velika je sreća što se Picula u Republici Srbiji ništa ne pita, pa sudiju ili tužioca može da glumi samo u svojoj zemlji. To što o stradanju Srba ili teroru Kurtija, nikada ništa nije rekao, pametnom je dosta", napisao je Petković.

Autor: Dalibor Stankov