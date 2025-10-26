Kurti gubi vlast! Skupština u Prištini: Propala zadnja šansa da formira vladu

Aljbin Kurti, premijer u tehničkom mandatu, ni danas sa svojim pokretom nije uspeo da formira većinu u skupštini u Prištini i formira vladu.

Ovo znači da mu je propala i poslednja šansa da u zakonskom roku ostane na vlasti. Predsednik parlamenta Dimalj Baša obavestio je poslanike da će Vjosa Osmani, predsednica Kosova, u narednom periodu odlučiti kojem će opozicionom poslaniku dati mandat da formira većinu u skupštini i napravi vladu.

Mandatar za sastav nove vlade Aljbin Kurti juče je izbegao da odgovori novinarima na pitanje da li je obezbedio većinu potrebnu za još jedan premijerski mandat.

Dok su pojedini članovi njegove stranke poslednjih dana izražavali uverenje da će vlada ipak biti formirana, sam Kurti je, iz Londona, poslao znatno oprezniju poruku: ako njegov predlog ne dobije većinu, Samoopredeljenje je spremno za nove izbore.

U međuvremenu, poslanici DPK, DSK i Alijanse za budućnost Kosova jasno su poručili da ne žele saradnju sa Samoopredeljenjem.

Stranka Nisma je kao uslov podrške postavila smenu Baše i izbor svog lidera Fatmira Ljimaja za predsednika parlamenta. Ipak, to ne mora nužno da znači da podrška izostaje, jer je Ljimaj juče izjavio da „ne bi voleo da vidi premijera osramoćenog“ i da je Kurtiju poručio da mu otvoreno kaže da li od njega traži glasove ili partnerstvo.

Pominjao je, doduše, i mogućnost manjinske vlade, rešenja koje Kurtiju ne odgovara.

48 poslanika i dalje nedovoljno

Trenutno Samoopredeljenje i njegovi partneri imaju 48 poslanika. Uz podršku Nenada Rašića, na koju Kurti sigurno računa, i još nekoliko predstavnika drugih manjinskih zajednica – čak i ako bi imao svih deset njihovih glasova – ne bi imao dovoljnu većinu za izbor vlade.

Hoće li, međutim, aktuelni premijer u tehničkom mandatu izvući nekog „keca iz rukava“, moglo bi da se vidi već danas.

Ustavni sud i žalba Srpske liste

Današnja sednica parlamenta biće održana iako Ustavni sud još nije doneo odluku po žalbi Srpske liste na izbor Nenada Rašića za potpredsednika Skupštine iz redova srpske zajednice.

Srpska lista tvrdi da je taj izbor neustavan i u suprotnosti sa ranijom odlukom istog suda, prema kojoj potpredsednika „iz srpske kvote“ može da predloži samo stranka koja ima većinu srpskih poslanika.

U tom kontekstu, pored pitanja da li Kurti ima većinu, „lebdi“ i drugo – šta ako Ustavni sud usvoji žalbu Srpske liste, jer bi to značilo poništavanje Rašićevog izbora, a time i da Skupština formalno nije konstituisana.

To bi automatski otvorilo pitanje da li su Kurtijev mandat i eventualna nova vlada uopšte pravno valjani.

Ustavna procedura u slučaju neuspeha

Ako Kurti danas ne dobije podršku, prema Ustavu, predsednica Vjosa Osmani moraće u roku od 10 dana da imenuje novog mandatara.

On će zatim imati 15 dana da predloži sastav vlade parlamentu.

Ukoliko ni taj pokušaj ne uspe, predsednica je dužna da raspiše nove izbore, koji se moraju održati u roku od 40 dana.

Autor: S.M.