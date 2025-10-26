VUČIĆ SE OGLASIO POVODOM ENERGETSKE SITUACIJE: Mnogo je dodatnih problema, ujedinjeni ćemo se izboriti sa svim i pobediti!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se video-porukom na svom zvaničnom Instagram profilu.

- Mi danas imamo mnogo sastanaka koji se tiču energetske situacije u zemlji. Posle problema Naftne industrije Srbije dogodile su nam se dve teške stvari, jedno su sankcije Lukoilu, koje na snagu stupaju 21. novembra, a drugo je havarija, dal je bila saboraža, diverzija ili ne pokazaće istraga u Mađarskoj. Sad imamo problem i sa gasom ili ga možemo imati i imamo problem i sa naftom - nedvosmislen - rekao je Vučić i dodao:

Pošto smo dali naše rezerve NIS-u verujem da smo do 10-15. novembra apsolutno sigurni oko svega. Zato nam je sledeća nedelja strašno važna jer ću razgovarati i s našim ruskim, američkim i evropskim partnerima da vidimo kako na najbolji naćin da pronađemo rešenje za našu zemlju

Kako je dodao, stašno je važno da ljudi znaju da ako sledeće nedelje nemamo rešenje, naredne ćemo sami donositi odluke i zaštititi stanovništvo.

-Srbija iznad i pre svega, ljudi u Srbiji treba da znaju da radimo da se borimo i verujem da ćemo uspeti da obezbedimo dovoljne količine naftnih derivata i gasa i električne energije. Ljudi treba da budu mirni - naveo je Vučić.

- Mnogo dodatnih problema u energetici, ujedinjeni izborićemo se svim i pobediti! - navedeno je u opisu snimka.

