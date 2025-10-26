VUČEVIĆ U BREŽĐU, GDE JE PLANIRANA TRASA NOVOG AUTO-PUTA: Snaga Srbije je u domaćinima!

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević obišao je danas mesto Brežđe, gde je planirana trasa novog auto-puta, i tom prilikom posetio domaćinstvo Tome Kevića.
„Hvala porodici Kević na divnom gostoprimstvu. Oni su primer porodične sloge i zajedništva“, napisao je Vučević na Instagramu uz fotografije iz Brežđa.
Ispred njihove kuće prolazi novoasfaltirani put Tolić–Brežđe–Osečenica, dug 3 kilometra, koji povezuje tri sela i značajno olakšava život meštanima ovog kraja.
Vučević je poručio da „Srbija nastavlja da gradi, da ulaže u putnu infrastrukturu i povezuje naša sela, jer razvoj Srbije počinje upravo od njenih domaćina. Snaga je u našim ljudima i našim selima!“
Ova poseta dolazi u trenutku kada se intenzivno radi na planiranju novih saobraćajnih pravaca koji će dodatno povezati ruralne sredine sa urbanim centrima.
Autor: Dalibor Stankov