VUČEVIĆ U BREŽĐU, GDE JE PLANIRANA TRASA NOVOG AUTO-PUTA: Snaga Srbije je u domaćinima!

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević obišao je danas mesto Brežđe, gde je planirana trasa novog auto-puta, i tom prilikom posetio domaćinstvo Tome Kevića.

„Hvala porodici Kević na divnom gostoprimstvu. Oni su primer porodične sloge i zajedništva“, napisao je Vučević na Instagramu uz fotografije iz Brežđa.

Ispred njihove kuće prolazi novoasfaltirani put Tolić–Brežđe–Osečenica, dug 3 kilometra, koji povezuje tri sela i značajno olakšava život meštanima ovog kraja.

Vučević je poručio da „Srbija nastavlja da gradi, da ulaže u putnu infrastrukturu i povezuje naša sela, jer razvoj Srbije počinje upravo od njenih domaćina. Snaga je u našim ljudima i našim selima!“

Ova poseta dolazi u trenutku kada se intenzivno radi na planiranju novih saobraćajnih pravaca koji će dodatno povezati ruralne sredine sa urbanim centrima.

Autor: Dalibor Stankov