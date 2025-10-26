AKTUELNO

Politika

VUČEVIĆ U BREŽĐU, GDE JE PLANIRANA TRASA NOVOG AUTO-PUTA: Snaga Srbije je u domaćinima!

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen Instagram ||

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević obišao je danas mesto Brežđe, gde je planirana trasa novog auto-puta, i tom prilikom posetio domaćinstvo Tome Kevića.

„Hvala porodici Kević na divnom gostoprimstvu. Oni su primer porodične sloge i zajedništva“, napisao je Vučević na Instagramu uz fotografije iz Brežđa.

Ispred njihove kuće prolazi novoasfaltirani put Tolić–Brežđe–Osečenica, dug 3 kilometra, koji povezuje tri sela i značajno olakšava život meštanima ovog kraja.

Vučević je poručio da „Srbija nastavlja da gradi, da ulaže u putnu infrastrukturu i povezuje naša sela, jer razvoj Srbije počinje upravo od njenih domaćina. Snaga je u našim ljudima i našim selima!“

Ova poseta dolazi u trenutku kada se intenzivno radi na planiranju novih saobraćajnih pravaca koji će dodatno povezati ruralne sredine sa urbanim centrima.

Autor: Dalibor Stankov

#Auto-put

#Brežđe

#Miloš Vučević

#Osečenica

#Politika

#SNS

#Tolić

#domaćini

#infrastruktura

#putna mreža

#razvoj Srbije

#sela

POVEZANE VESTI

Politika

'NAMA JE DRŽAVA NAPADNUTA' Vučević u Žablju: Najvažnije za nas je da sačuvamo Srbiju

Politika

VUČEVIĆ UNEO BADNJAK U PROSTORIJE SNS-A: Čestitao Badnji dan i Božić svim građanima Srbije i ostalim vernicima (FOTO)

Politika

Predsednik Vlade Miloš Vučević pohvalio razvoj Vrnjačke Banje koja je poslednjih godina postala ozbiljan turistički centar i najvio dalju podršku opšt

Politika

VUČEVIĆ SE SASTAO SA POPOVIĆEM: Svaki udar na predsednika Vučića krije želju da se sruši naša država

Politika

'IDEJA SNS JE DA SE IZBORI ODRŽE KRAJEM 2026' Vučević: Odluku o tome doneće nadležni - Sa nestrpljenjem čekam skup u Novom Sadu

Politika

Gašić na čelu odbrane, Vulin se vraća u Vladu Srbije! OVO SU SVI ČLANOVI KABINETA U NEMANJINOJ 12!