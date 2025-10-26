Krstić: Skup u Novom Sadu grupisanje za vršenje nasilja

Politički analitičar Nebojša Krstić ocenio je danas da će skup u Novom Sadu 1. novembra, povodom godišnjice pada nastrešnice u Novom Sadu, biti, kako je rekao, grupisanje za vršenje nasilja.

Krstić je naveo da skup koji je planiran u Novom Sadu "nema veze sa komemoracijom" i da je pitanje da li će se nasilje preliti u Beograd.

"Ovde ključ nije ono što se dešava na Novom Sadu, nego ono što se desi ispred Skupštine. Zato i postoji taj Čacilend. Da ne bi oni mogli da na tom simboličnom mestu ostvaruju svoje simbolične pobede i da ne bi rušili, da policija može da reaguje", rekao je Krstić Tanjugu.

Kako je rekao, tu je čak institucija komemoracije upotrebljena za "maltretman Srbije".

"Za 11 meseci ti tzv. studenti vrše komemoraciju na mostovima, na svadbama, na narodnim veseljima, na autoputevima, na raskrsnicama. A sad, posle, ne mogu drugde nego u Novom Sadu, stvarno. Gde je u Srbiji ikada postojala komemoracija koja služi da bi se maltretirali građani sela, grada, varošice? Ko ide na komemoraciju da bi vršio nasilje prema bilo kome? Komemoracija je pre svega jedan tih i pristojan događaj u kome ti izražavaš svoje žaljenje, žalost", rekao je Krstić.

Komentarišući rezoluciju Evropskog parlamenta o navodnom nasilju nad demonstrantima u Srbiji, Krstić je rekao da je 80 odsto ljudi koji sede u Evropskom parlamentu irelevantno, izabrano sa 2-3 odsto glasova.

"To su ljudi koji su apsolutno nebitni", ocenio je Krstić.

Na pitinje zašto uporno idemo ka EU, Krstić je odgovorio da to činimo zato što nam je korisna i zato što nam je tamo tržište.

"Nama nije tržište Brazil, nego Evropska unija. Filips, koji ovde proizvodi sijalice, proda i ovde nešto u Veru ili Maksiju, ali većinu sijalica proda u Španiji, Portugalu, Danskoj,Norveškoj. To nam je tržište", rekao je Krstić.

Naveo je da nam većina investicija dolazi iz EU.

''Poenta je u sledećem - juče je Vučić je otvarao fabriku, u sred ovog haosa i krize, otvarao nemačku novu fabriku. Imaš direktora firme koji je otvorio dve fabrike u Srbiji i govori da će da otvori treću. Ozbiljan čovek, ultramoderne neke aparate, nešto izvozi i tako dalje", istakao je Krstić.

Dodao je da bi on pre 10 ili 15 godina rekao da EU nema alternativu, ali da danas Evropska unija ne ume da reši ni jedan jedini svoj problem.

"Grca u ekonomskim problemima, grca u energetskim problemima i jedino što zna da smisli to je da uvede sankcije Rusiji, novu rundu, i da maltretira Srbiju, jer zaboga, Srbija nije uvela sankcije Rusiji. Dakle, vidiš koliko se to svelo na jednu glupost potpuno i nesposobnost", ocenio je Krstić.

Autor: Pink.rs