BLOKADERI NE VIDE IZBORE KAO SUŠTINU, VEĆ KAO NOVO GORIVO ZA ESKALACIJU! Vučević jasan: Razumeli smo poruku predsednika Vučića, očigledno da nas 2026. čeka glasanje

Lider naprednjaka i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević rekao je gostujući na Prvoj televiziji

-Imate izbore za tri opštine u Negotinu, Mionici i u Sečnju. Ja sam zabrinut kako ćemo da iznesemo kampanju. Bio sam u Mionici, u Negotinu, idem i u Sečanj. Oni pričaju u izborima, a suštinski ne učestvuju. Postavlja se pitanje hoće li jedan metar puta biti asfaltiran, hoće li ljudima biti bolji život? Ništa ne čujemo o tome, osim mora uvreda. Što se tiče velikih izbora, razumeli smo poruku Vučića, očigledno da nas 2026. godine čekaju izbori. Ja sam uvek za to da bude kraj 2026. Neverovatno mi je da neko ko ide na izbore se ne priprema za izbore. Oni moraju da u jednom trenutku krenu da komuniciraju sa građanima Srbije. Oni se bore protiv korupcije. Mogli biste u svojim redovima da pokažete kako se borite protiv korupcije, pošto imate kapitalce. Oni ustvari izbore ne vide kao suštinu, nego kao novo gorivo da dođe do eksalacije u društvu - rekao je Vučević.

