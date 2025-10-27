Više javno tužilaštvo predmet 'Ćacilend' uputilo Tužilaštvu za organizovani kriminal: Pucnjava ispred Skupštine ima elemente terorizma?

Više javno tužilaštvo u Beogradu dostavilo je Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal na ocenu nadležnosti slučaj protiv Vladana A. (70), koji je 22. oktobra u šatoru ispred Doma narodne skupštine hicima iz pištolja ranio M.B, a potom daljom pucnjavom izazvao požar koji se proširio i na druge šatore.

"Predmet protiv Vladana A. upućen je na ocenu JTOK da li se u radnjama osumnjičenog eventualno stiču elementi krivičnog dela terorizam ili drugog krivičnog dela iz nadležnosti JTOK, imajući u vidu sve pkolnosti izvršenja krivičnog dela", potvrđeno je za Pink.rs iz VJT u Beogradu.

Iz tog tužilaštva ukazuju da je mesto izvršenja krivičnog dela - centar grada, te da je u prepodnevnim satima, ispred Doma Narodne skupštine Republike Srbije i u blizini ostalih državnih organa, došlo do upotrebe vatrenog oružja i povredjivanja jednog lica, kao i prouzrokovanja požara koji je gašen u dužem vremenskom periodu, kojim je doveden u opasnost život i telo više lica, kao i imovina većeg obima.

Takođe, kako dodaju iz izjave jednog od oštećenih M.R, datoj pripadnicima policije, proizilazi da je kritičnom prilikom išao iz prodavnice kada je čuo da neko viče "Majku vam jebem Vučićevu, ima sve da vas pobijem".

Za krivično delo terorizam nadležnost za postupanje ima JTOK.

Vladan A. (70) je prethodno u petak saslušan u VJT u Beogradu zbog krivičnog dela Ubistvo u pokušaju u sticaju sa krivičnim delom Nedozvoljeno držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i krivičnim delom Izazivanje opšte opasnosti.

Kako je saopšteno iz tog tužilaštva, osumnjičeni se na saslušanju branio ćutanjem, odnosno iskoristio je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Međutim, podsećamo da je on odmah nakon hapšenja u snimljenim izajavama policiji priznao krivično delo i opisao kako i zašto je hteo da zapali tzv. Ćacilend, koji snimci su nešto kasnije emitovani na konferenciji za novinare predsednika Republike.

Nakon saslušanja, na predlog tužilaštva sud je Vladanu A. odredio pritvor do 30 dana, da ne bi ponovio krivično delo i zbog uznemirenja javnosti.

Kako je u petak saopštilo Više javno tužilaštvo u Beogradu, protiv njega je pokrenuta istraga jer postoje osnovi sumnje da je 22. oktobra oko 10:15 časova došao ispred Doma Narodne skuštine, ušao u jedan od šatora i iz vatrenog oružja – pištolja marke „Melior“, model „New Moder“ koji je neovlašćeno nosio, u pravcu oštećenog M.B, koji je ušao za njim u šator upupujući mu reči „Šta radite, kako ulazite tako bez poziva“, ispalio više projektila kojom prilikom je oštećeni zadobio telesne povrede u predelu desne natkolenice.

Nakon što se oštećeni M.B. nakon zadobijanja povreda zateturao ispred ulaza u šator i udaljio, osumnjičeni je ispalio više projektila, a potom i izazvao požar tako što je benzinom koji je poneo sa sobom u plastičnoj kantici – kanisteru, polio unutrašnjost šatora u kome su se nalazile različite stvari i garderoba i uz pomoć otvorenog plamena isti zapalio.

Plamen se potom sa ovog šatora proširio i na susedne šatore i predmete koji su se nalazili u njima, usled čega je došlo i do oštećenja vozila marke „Škoda Oktavia“ koje se nalazilo na službenom parkingu ispred Doma Narodne skupštine.

Autor: S.M.