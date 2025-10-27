AKTUELNO

Vučić otkrio: Odgovore po pitanju NIS-a imaćemo krajem ove ili tokom naredne nedelje

Foto: E-Stock/Dragan Milovanov

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da ćemo krajem ove ili tokom naredne nedelje imati odgovore po pitanju Naftne industrije Srbije.

"Nadam se da ćemo krajem nedelje ili sledeće nedelje imati šta da vam kažemo po tom pitanju", rekao je predsednik Vučić na slavi SNS-a odgovarajući na pitanje novinara da li postoji pomak povodom aktuelne situacije u vezi sa NIS-om.

Vučić je u nedelju izjavio da će razgovarati sa ruskim, američkim i evropskim partnerima kako bi se pronašlo najbolje rešenje za Srbiju povodom aktuelne energetske situacije.

On je tada naveo da će Srbija sama donositi svoje odluke i zaštititi stanovništvo ukoliko ove nedelje ne budemo imali rešenje za probleme.

