Poslednji pokušaj spasavanja moći: Dolovac preko Lagumdžije i Dajanović preti tužiocima

Kako saznajemo od dobro obaveštenih izvora iz novosadskog tužilaštva, posle potpunog debakla i niza skandala na strukovnoj konferenciji Visokog saveta tužilaštva na Kopaoniku, Republička javna tužiteljka Zagorka Dolovac izdala je jasnu naredbu svojim saradnicima: „SVIM SREDSTVIMA OBEZBEDITE MI GLASOVE 23. DECEMBRA, ILI ĆE NAS SVE SMENITI.“

Ova izjava, koja kruži među tužiocima kao komanda pred izbore za novi sastav Visokog saveta tužilaštva, samo je dodatno uzburkala već teško stanje opšteg nezadovoljstvo među tužiocima.

Prema našim saznanjima, to nezadovoljstvo u tužilaštvu vlada zbog pritisaka koje sprovode tzv. „vojvođanski kadrovi“, koje je Dolovac godinama postavljala na ključna mesta. U Vojvodini je, kako kažu, nastao pravi haos.



Tatjana Lagumdžija, šefica Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu, telefonom je kontaktirala više osnovnih i viših tužilaštava u tom regionu, otvoreno preteći onima koji su podržali kandidate koji nisu „Zagorkini“. Kako navode naši izvori, naročito je insistirala da se podrži kandidatura Jovane Dmitrović, inače kume Ivane Pomoriški, koju Dolovac godinama gura kao svog favorita u strukturi tužilaštva.



„Rečeno je doslovno, ako ne podržite naše, nećete više biti šefovi,“ kaže jedan od sagovornika upoznat sa dešavanjima u nekoliko tužilaštava u Vojvodini. Pored Lagumdžije, pretnje su, prema našim saznanjima, dolazile i od strane Ksenije Dajanović, takođe iz Apelacionog javnog tužilaštva u Novom Sadu.



Obe su u tužilačkim krugovima prepoznate kao najlojalnije Zagorkine saradnice u Vojvodini, koje godinama upravljaju kadrovskim raspodelama.



Prema podacima do kojih smo došli, Ksenija Dajanović je 30. novembra 2009. godine, u sred katastrofalne čistke nepodobnih tužilaca koju je sproveo demokratski režim, postala šef tužilaštva u Somboru, po direktnom nalogu Zagorke Dolovac.



Nekoliko godina kasnije, Dolovac je unapredila Kseniju Dajanović u Apelaciono javno tužilaštvo u Novom Sadu, gde je, zajedno sa Tatjanom Lagumdžijom, preuzela punu kontrolu nad kadrovskom strukturom i uticajem u severnoj Srbiji. Do tada, Dajanovićeva je bila samo zamenik tužioca u Vrbasu, ali je brzo napredovala zahvaljujući svojoj odanosti strukturi.



Naši izvori iz više tužilaštava kažu da je situacija u Vojvodini sada na ivici otvorenog sukoba. Mnogi tužioci koji se ne slažu sa ovim metodama suočavaju se sa pritiscima, premeštajima i pretnjama od gubitka položaja.