UGLJEŠA MRDIĆ ODGOVORIO NA SAOPŠTENJE DRUŠTVA SUDIJA: Integritet Snežane Bjelogrlić više ne postoji

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS-a dr Uglješa Mrdić reagovao je na najnovije saopštenje Društva sudija Srbije, ocenjujući da se njime ne odgovara na konkretne optužbe koje je izneo na račun predsednice tog udruženja Snežane Bjelogrlić.

Kako navodi Mrdić, činjenica da saopštenje potpisuje Društvo sudija Srbije, na čijem je čelu upravo Bjelogrlić, pokazuje da ona nastavlja sa zloupotrebom funkcija zarad ličnih interesa i interesa njoj bliskih lica.

– Bez obzira na preopširno i uopšteno saopštenje kojim pokušava da se odbrani, činjenice su jasne i objektivno proverljive – istakao je Mrdić.

On podseća da je Snežana Bjelogrlić 2020. godine izabrana za članicu Visokog saveta sudstva sa pozicije vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Ivanjici, što je, kako tvrdi, bilo protivno zakonu. Takođe, ukazuje na sukob interesa jer je istovremeno predsednica Društva sudija i članica Visokog saveta sudstva.

Mrdić navodi niz primera koji, po njegovim rečima, potvrđuju zloupotrebu funkcije: izbor Dragane Boljević za sudiju Vrhovnog suda, Marine Barbir za sudiju Višeg suda u Beogradu, kao i postavljanje supruga Snežane Bjelogrlić, Petra Bjelogrlića, za vršioca funkcije predsednika Osnovnog suda u Ivanjici.

– Sve to Snežani Bjelogrlić nije dovoljno, već pokušava da dobije još jedan mandat u Visokom savetu sudstva, iako Ustav i zakon to zabranjuju – navodi Mrdić.

On tvrdi da je pokušaj produženja mandata propao uprkos pritiscima, pozivima i pravnom mišljenju profesorke Jelene Vučković, a da je većina članova Visokog saveta sudstva odbila takvu inicijativu.

– Sve što sam naveo može se videti iz zapisnika i snimaka sednica Visokog saveta sudstva. "Integritet Snežane Bjelogrlić", koji se pominje u saopštenju Društva sudija, više ne postoji – zaključio je Mrdić.

Autor: Dalibor Stankov

