AKTUELNO

Politika

Petar Petković: Kurti nervozan zbog neuspeha — frustracije leči napadima na Vučića i Beograd

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: TV Pink Printscreen ||

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije, Petar Petković, izjavio je večeras da je premijer privremenih prištinskih institucija u ostavci, Aljbin Kurti, sve nervozniji zbog nemogućnosti da formira novu vladu, te da svoje frustracije ispoljava kroz napade na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i zvanični Beograd.

„Poslanik Kurti puca po šavovima, pa svoje frustracije leči napadima na predsednika Vučića“, poručio je Petković putem mreže X, reagujući na optužbe koje je Kurti izneo na konferenciji za medije u Prištini.

Petković je naglasio da je Kurti „najveći rušitelj dijaloga i mira na Zapadnom Balkanu“, dodajući da se iza političkih neuspeha ne mogu večno skrivati fraze o „agresivnom Beogradu“.

Kurti je dan ranije, nakon neuspešnog pokušaja da se izabere nova vlada, izjavio da je za Prištinu Milan Radoičić „glavni kriminalac i terorista u bekstvu“, dok ga, kako tvrdi, „Beograd tretira kao telohranitelja predsednika Srbije“.

Na vanrednoj sednici kosovske skupštine, Kurti nije uspeo da obezbedi potrebnu većinu za formiranje vlade. Za predlog „Kurti 3“ glasalo je 56 poslanika, 52 su bila protiv, a četiri uzdržana. Predsednik skupštine Dimalj Baša izjavio je da odgovornost sada prelazi na predsednicu Kosova Vjosu Osmani.

Autor: Dalibor Stankov

#Aleksandar Vučić

#Aljbin Kurti

#Kosovo i Metohija

#Kurti 3

#Milan Radoičić

#Petar Petković

#Vjosa Osmani

#Vlada Kosova

#Zapadni Balkan

#dijalog Beograd Priština

#konferencija za medije

#mreža X

#politička kriza

#politički sukobi

POVEZANE VESTI

Politika

Petković: Kurti oružane sisteme ne nabavlja zbog bezbednosti, već da zastraši i preti

Politika

'KURTI IZ NEMOĆI NAPADA SRBIJU' Petković: Besan je zbog Vučićevih sastanaka u Njujorku

Politika

'KURTI I NJEGOVA POLICIJA SU TERORISTI' Petković: Kada bi se oni pitali, Srba ne bi bilo!

Politika

PETAR PETKOVIĆ: Kurti demonstrira silu, onemogućava Srbima na KiM da prime penzije

Politika

Petković: Umesto da kazni odgovorne za zlostavljanje dece, Kurti bi da sakrije nedela

Politika

'KURTI JE BEZ VEĆINE I ZBOG TOGA JE OZBILJNO NERVOZAN' Petković poručio: U Prištini 50. put propao pokušaj konstituisanja parlamenta