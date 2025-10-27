Petar Petković: Kurti nervozan zbog neuspeha — frustracije leči napadima na Vučića i Beograd

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije, Petar Petković, izjavio je večeras da je premijer privremenih prištinskih institucija u ostavci, Aljbin Kurti, sve nervozniji zbog nemogućnosti da formira novu vladu, te da svoje frustracije ispoljava kroz napade na predsednika Srbije Aleksandra Vučića i zvanični Beograd.

„Poslanik Kurti puca po šavovima, pa svoje frustracije leči napadima na predsednika Vučića“, poručio je Petković putem mreže X, reagujući na optužbe koje je Kurti izneo na konferenciji za medije u Prištini.

Petković je naglasio da je Kurti „najveći rušitelj dijaloga i mira na Zapadnom Balkanu“, dodajući da se iza političkih neuspeha ne mogu večno skrivati fraze o „agresivnom Beogradu“.

Kurti je dan ranije, nakon neuspešnog pokušaja da se izabere nova vlada, izjavio da je za Prištinu Milan Radoičić „glavni kriminalac i terorista u bekstvu“, dok ga, kako tvrdi, „Beograd tretira kao telohranitelja predsednika Srbije“.

Na vanrednoj sednici kosovske skupštine, Kurti nije uspeo da obezbedi potrebnu većinu za formiranje vlade. Za predlog „Kurti 3“ glasalo je 56 poslanika, 52 su bila protiv, a četiri uzdržana. Predsednik skupštine Dimalj Baša izjavio je da odgovornost sada prelazi na predsednicu Kosova Vjosu Osmani.

Autor: Dalibor Stankov