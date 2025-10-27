AKTUELNO

KAD NEMAJU KOGA DRUGOG - UDRI PO VUČIĆU! Kako su turski dronovi i tuča u Podgorici postali 'dokaz' protiv Srbije

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Nakon što su turski državljani u Podgorici izazvali incident na Zabjelu, napavši mladića nožem, usledila je lavina reakcija — ali ne samo prema napadačima.

Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić, postavio je pitanje da li Beograd „kažnjava Tursku preko Crne Gore“, aludirajući na raniju reakciju predsednika Srbije Aleksandra Vučića povodom isporuke turskih dronova Prištini.

U incidentu su učestvovali državljani Turske i Azerbejdžana, za koje se sumnja da su povezani sa kriminalnim grupama. Napali su mladića M.J. nožem, što je izazvalo proteste u Podgorici, diplomatske tenzije sa Ankarom i najavu crnogorskog premijera Milojka Spajića o ukidanju bezviznog režima za turske državljane.

Ipak, za neke strukture u Crnoj Gori, krivac je - Vučić.

Kako se pita urednik „Borbe“ Dražen Živković, Vučić je postao univerzalni krivac: „Ako se dvojica potuku na Zabjelu - to je poruka iz Beograda. Ako padne kiša u Podgorici, a sunce u Baru - to je Vučić, naravno.“

Predsednik Vučić je reagovao na pokušaje da se incident prebaci na Srbiju, ističući da u Crnoj Gori trenutno boravi 13.000 turskih državljana, te da Srbija ne ubija po njihovoj zemlji, već obrnuto.

Politički filozof Dragoljub Kojčić upozorava da se vera koristi za političke obračune, a da je Fejzićeva izjava deo antisrpske kampanje. On podseća na istorijske obrasce i poručuje da bi reis trebalo da se zapita zašto se mirna koegzistencija sa Srbima zamenjuje imperijalnim ambicijama.

Foto: TV Pink Printscreen

U međuvremenu, iz Turske stižu reakcije. Novinar Ibrahim Haskologlu optužio je Crnu Goru da je primila begunce iz ilegalnih operacija pranja novca, bez ekstradicije. „Sami ste ovo izazvali“, poručio je Spajiću.

Autor: Dalibor Stankov

