KAD NEMAJU KOGA DRUGOG - UDRI PO VUČIĆU! Kako su turski dronovi i tuča u Podgorici postali 'dokaz' protiv Srbije

Nakon što su turski državljani u Podgorici izazvali incident na Zabjelu, napavši mladića nožem, usledila je lavina reakcija — ali ne samo prema napadačima.

Reis Islamske zajednice u Crnoj Gori, Rifat Fejzić, postavio je pitanje da li Beograd „kažnjava Tursku preko Crne Gore“, aludirajući na raniju reakciju predsednika Srbije Aleksandra Vučića povodom isporuke turskih dronova Prištini.

Nakon manje od 2️⃣0️⃣ dana. Da li Beograd kažnjava Tursku preko CG? pic.twitter.com/gmIwTFJuFc — Rifat Fejzic (@RifatFejzic) 26. октобар 2025.

U incidentu su učestvovali državljani Turske i Azerbejdžana, za koje se sumnja da su povezani sa kriminalnim grupama. Napali su mladića M.J. nožem, što je izazvalo proteste u Podgorici, diplomatske tenzije sa Ankarom i najavu crnogorskog premijera Milojka Spajića o ukidanju bezviznog režima za turske državljane.

Ipak, za neke strukture u Crnoj Gori, krivac je - Vučić.

Kako se pita urednik „Borbe“ Dražen Živković, Vučić je postao univerzalni krivac: „Ako se dvojica potuku na Zabjelu - to je poruka iz Beograda. Ako padne kiša u Podgorici, a sunce u Baru - to je Vučić, naravno.“

Predsednik Vučić je reagovao na pokušaje da se incident prebaci na Srbiju, ističući da u Crnoj Gori trenutno boravi 13.000 turskih državljana, te da Srbija ne ubija po njihovoj zemlji, već obrnuto.

Politički filozof Dragoljub Kojčić upozorava da se vera koristi za političke obračune, a da je Fejzićeva izjava deo antisrpske kampanje. On podseća na istorijske obrasce i poručuje da bi reis trebalo da se zapita zašto se mirna koegzistencija sa Srbima zamenjuje imperijalnim ambicijama.

U međuvremenu, iz Turske stižu reakcije. Novinar Ibrahim Haskologlu optužio je Crnu Goru da je primila begunce iz ilegalnih operacija pranja novca, bez ekstradicije. „Sami ste ovo izazvali“, poručio je Spajiću.

Autor: Dalibor Stankov