MILORAD DODIK PORUČIO: Odnosi između Beograda i Banjaluke na najvišem mogućem nivou

Foto: Tanjug/SRNA/BORISLAV ZDRINJ

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da niko nije priželjkivao izbore u RS, pa čak ni opozicija, već isključivo zvanično Sarajevo.

Dodik je poručio da će se povući sa političke scene onda kada njega i njegov tim narod ne izabere, uz ocenu da će podrška sada biti veća nego ikada.

Govoreći o poništavanju zakona koji se odnose na vanustavno delovanje, Dodik je naglasio da zakonodavna aktivnost Republike Srpske ni u jednom trenutku nije prestala. Poslednja dešavanja u Narodnoj skupštini RS ocenio je kao normalnu političku dinamiku, bez dramatičnih obrta.

Na pitanje da li je predsednik Srbije Aleksandar Vučić zbunjen povodom dešavanja u RS, Dodik je odgovorio: „Vučić nije zbunjen. Naši kontakti su veoma intenzivni i uvek korektni. Odnosi sa Srbijom su na najvišem nivou.“

Dodik je istakao da je ustavno izabrani predsednik Republike Srpske, te da mandat prestaje samo u slučaju ostavke ili opoziva referendumom - što se nije dogodilo. Dodao je da je Ana Trišić Babić imenovana kao saradnik kako bi izbegao potpisivanje dokumenata koje bi ga ponovo dovele pred Sud u Sarajevu.

U vezi sa pravnim procesima, Dodik je rekao da Ustavni sud BiH treba da razmatra zahtev za privremenu meru o obustavi primene presude Suda BiH, dok se ne donese konačna odluka po apelaciji. „Nama treba to da bismo ispunili uslove za apliciranje pred Sudom u Strazburu za ljudska prava. Nemamo problem da presudu ponište.“

O saradnji sa Sjedinjenim Američkim Državama, Dodik je rekao da je „ovo sada druga Amerika“, pozivajući se na promene koje su nastupile dolaskom Donalda Trampa. „Ta Amerika je ukinula priču o USAID-u. Rekli su da neće praviti nemoguće države i narode.“

Na kraju, Dodik je poručio da njegovu karijeru neće određivati ni Amerika, ni Brisel, ni Moskva, ni Beograd, već isključivo on sam. „Bosna i Hercegovina je propala zemlja. Nisam protiv ustavne BiH, već neustavne. Vratite je na ustavnu - nemam nikakav problem.“ Citirao je i Ivu Andrića: „Kad uđeš u BiH, prestaje logika.“

Autor: Dalibor Stankov

