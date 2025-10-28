VUČIĆ OD DANAS DO 31. OKTOBRA U POSETI UZBEKISTANU: Imaće vrlo važne susrete

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće od danas do 31. oktobra u zvaničnoj poseti Republici Uzbekistan, gde će se sastati sa predsednikom te zemlje Šavkatom Mirzijojevom.

Nakon sastanka, dvojica zvaničnika prisustvovaće potpisivanju niza bilateralnih dokumenata, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Planom posete predviđeni su i odvojeni susreti Vučića sa predsedavajućom parlamenta Tanzilom Narbajevom i drugim visokim zvaničnicima Republike Uzbekistan, kao i sa predstavnicima velikih kompanija zainteresovanih za ulaganja u Srbiju.

U okviru ove zvanične posete, predsednik Vučić učestvovaće na 43. zasedanju Generalne konferencije UNESCO, koja će biti održana u Samarkandu.

Autor: D.Bošković