VUČIĆ STIGAO U UZBEKISTAN: Veličanstven doček za predsednika Srbije, evo sa kim će se sve sastati

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Taškent, čime je započeo višednevnu zvaničnu posetu Republici Uzbekistan, a njemu u čast, širom grada su postavljene poruke dobrodošlice.

Za predsednika Aleksandra Vučića je na aerodromu priređen svečani doček, gde su ga dočekali predsednik Vlade Republike Uzbekistan Abdula Aripov, zamenik ministra spoljnih poslova Uzbekistana Muzafarbek Madrahimov, gradonačelnik Taškenta Šavkat Umurzakov i ambasador Uzbekistana u Srbiji Ajbek Sakavdinov.

Na aerodromu, ali i širom grada, postavljeni su bilbordi sa likom predsednika Vučića i porukom dobrodošlice, na uzbekistanskom i srpskom jeziku, na kojima piše: "Vaša ekselencijo, Aleksandre Vučiću, predsedniče Republike Srbije, dobro došli u drevni i večni grad Taškent".

Kasnije tokom dana, predsednik Vučić sastaće se sa predsednikom Uzbekistana Šavkatom Mirzijojevom u državnoj rezidenciji "Kuksaroj", na čiji poziv i boravi u zvaničnoj poseti ovoj zemlji.

Na sastanku dvojice lidera biće razmotrene perspektive za dalji razvoj saradnje dve zemlje. Razgovori će se fokusirati na jačanje partnerstava u ključnim ekonomskim sektorima, uključujući mašinstvo, agroindustrijsku oblast, farmaceutsku industriju, informacione tehnologije, digitalizaciju i turizam, kao i druge prioritetne oblasti.

Posebna pažnja biće posvećena pitanjima kulturne, humanitarne i obrazovne saradnje, kao i razmeni mišljenja o aktuelnim međunarodnim događajima. Nakon razgovora očekuje se potpisivanje više bilateralnih sporazuma, a održaće se i sastanak dveju delegacija.

U delegaciji sa predsednikom Vučićem su ministar kulture Nikola Selaković, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja zadužen za oblast međunarodne ekonomske saradnje i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović i direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihailo Jovanović. Predsednik Vučić danas će položiti venac na Spomenik nezavisnosti u parku "Novi Uzbekistan".

Planom posete predviđeni su i odvojeni susreti Vučića sa predsedavajućom parlamenta Tanzilom Narbajevom i drugim visokim zvaničnicima Uzbekistana, kao i sa predstavnicima velikih kompanija zainteresovanih za ulaganja u Srbiju.

U okviru zvanične posete koja će trajati do 31.oktobra, predsednik Vučić učestvovaće na 43. zasedanju Generalne konferencije UNESCO, koja će biti održana u Samarkandu. Odnosi između Srbije i Uzbekistana su dobri i prijateljski, bez otvorenih pitanja, a dve zemlje za sada imaju potpisan svega jedan bilateralni sporazum, i to Sporazum o uspostavljanju diplomatskih odnosa.

