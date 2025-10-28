Forum pravnika Srbije traži ostavku predsednika VST Branka Stamenkovića zbog niza propusta u radu

Forum pravnika Srbije zahteva da Branko Stamenković odmah podnese ostavku na funkciju predsednika Visokog saveta tužilaštva jer je, kako smatra ovo strukovno udruženje, svojim delovanjem pokazao nesposobnost da obezbedi integritet i samostalnost javnog tužilaštva i doveo do daljeg pada poverenja u rad Saveta, urušavanja zakonitosti izbornog procesa, kompromitovanja ugleda institucije i trajne štete po kredibilitet pravosudnog sistema Republike Srbije.

U svom saopštenju Forum ukazuje da kriza u radu javnog tužilaštva nije rezultat pojedinačnih propusta, već sistemskog sloma institucije koja bi trebalo da bude čuvar zakonitosti, pa je tako VST pod rukovodstvom Stamenkovića, umesto da bude oslonac profesionalne nezavisnosti, postao je izvor unutrašnjih podela i simbol gubitka poverenja u javno tužilaštvo.

Dalje se navodi da su javni istupi koje je predsednik VST-a imao poslednjih dana u suprotnosti sa ulogom i dostojanstvom funkcije koju obavlja, te da je neprihvatljivo da se na jednoj tako reprezentativnoj i važnoj funkciji i dalje nalazi osoba koja je, umesto da jača institucionalni integritet, svojim delovanjem doprinela njegovom urušavanju.

U saopštenju Foruma tvrdi se da je tokom strukovne konferencije VST-a na Kopaoniku, Stamenković pred velikim brojem javnih tužilaca i gostiju javno izneo podatke o osobi privedenoj zbog lažne dojave o bombi u hotelu u kojem se održavala konferencija, pri čemu su ti podaci predočeni bez pravnog osnova i uz kršenje načela zaštite podataka o ličnosti.

Na istom skupu, njegov odnos prema novinarima, konkretno Vesni Veizović, Andrei Veskov i drugim predstavnicima medija, bio je uvredljiv i ponižavajući, što se ogleda u izjavi da su „neprijavljena lica koja se predstavljaju kao novinari“.

"Takav rečnik i stav predstavljaju nedopustiv oblik institucionalne diskreditacije i pokušaj zastrašivanja novinara koji izveštavaju o pravosudnim institucijama. Umesto da štiti novinare - kao kontakt tačka za bezbednost medija pri Vrhovnom javnom tužilaštvu, gospodin Stamenković ih je javnim saopštenjima etiketirao i zastrašivao", naveo je Forum pravnika Srbije.

Na istoj konferenciji, kako dodaje Forum, Stamenković je zloupotrebio poziciju predsednika VST-a i u javnom izlaganju opravdavao nezakonitu odluku Izborne komisije VST-a o odbacivanju kandidature javnog tužioca Nikole Uskokovića, na šta je veliki broj javnih tužilaca napustio konferenciju u znak protesta.

Ovakav događaj predstavlja presedan, jer kako ukazuje Forum, predsednik Saveta, kao organizator konferencije, mimo teme skupa koristi zvaničnu platformu za mešanje u izborni proces i odbranu nezakonite odluke.

Još više je zabrinjavajuće to što je Stamenković, nakon dojave o bombi, nastojao da učesnike konferencije zadrži u sali i izloži ih opasnosti, umesto da ih pozove na poštovanje bezbednosnih protokola, napominje se u saopštenju Foruma.

Posebno je, kako dalje navodi, alarmantno ćutanje predsednika VST-a pred očiglednim i više puta dokumentovanim slučajevima mešanja u izborni proces od strane Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac, koja zajedno sa njim sedi u Savetu.

Umesto da javno osudi nedopustive pritiske i pretnje usmerene na javne tužioce radi obezbeđivanja glasova za "poželjne“ kandidate, Stamenković je izabrao da ćuti i time podrži zloupotrebu najviše tužilačke funkcije u Republici Srbiji, pojašnjava ovo strukovno udruženje.

"Primetno je da za porazne rezultate dosadašnjeg rada Visokog saveta tužilaštva najvišu odgovornost snosi upravo njegov predsednik, obzirom da Savet pred istekom mandata još uvek nije okončao niti jedan konkurs za popunu mesta javnih tužilaca za 2023. i 2024. godinu. Svi ovi propusti pokazuju nesposobnost za upravljanje i vode do duboke institucionalne krize.

Njegov dalji ostanak na ovoj poziciji dovodi do dodatnog kompromitovanja Saveta, poverenja javnosti u pravosuđe i poverenja svakog javnog tužioca u Republici Srbiji", zaključio je Forum pravnika Srbije.

Autor: D.Bošković